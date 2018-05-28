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Уму непостижимо: Леди Гага вышла в свет в консервативном сером костюме
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Уму непостижимо: Леди Гага вышла в свет в консервативном сером костюме 

Grazia 14 часов назад
Фото: Grazia
Нет, Вам не показалось. Эта женственная особа в консервативном наряде — мама монстров Леди Гага! Конечно, привычнее видеть ее в платье из кусков мяса или боди в сетку. Глядя на такой образ даже глаз дергается — не верится, что певица умеет одеваться в классическом силе. Фото было сделано в Нью-Йорке. Звезда вышла из своих апартаментов и направилась к ожидающему ее автомобилю. На ней был костюм Fendi из блузы с баской и юбки миди серого цвета. Гага дополнила образ туфлями-лодочками и квадратной сумкой. На голове певица сделал прическу бабетту.
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