10 пар босоножек до 10 тысяч рублей, которые подходят для города и морских курортов

Туфли на высоких каблуках давно перестали быть главной деталью для создания женственного образа. Все больше модных экспертов и фэшн-блогеров выбирают открытые босоножки на плоском ходу, которые, в отличии от строгих лодочек, придают расслабленность любому casual наряду. Такие босоножки хороши в качестве дополнения длинных платьев, брючных костюмов, комбинезонов и шорт. Среди основных тенденций — минималлистичный декор в виде виде бантов, кисточек или камней, а также кожаных деталей. Дизайнеры предлагают модели с такими принтами, как бохо, милитари и конечно популярной второй сезон polka-dot. Наши фавориты, которые идеальны для городских джунглей и курортов — босоножки Mango в белый горох и Sam Edelman с этническим принтом.