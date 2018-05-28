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10 пар босоножек до 10 тысяч рублей, которые подходят для города и морских курортов
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10 пар босоножек до 10 тысяч рублей, которые подходят для города и морских курортов 

Harper’s Bazaar 14 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Туфли на высоких каблуках давно перестали быть главной деталью для создания женственного образа. Все больше модных экспертов и фэшн-блогеров выбирают открытые босоножки на плоском ходу, которые, в отличии от строгих лодочек, придают расслабленность любому casual наряду. Такие босоножки хороши в качестве дополнения длинных платьев, брючных костюмов, комбинезонов и шорт. Среди основных тенденций — минималлистичный декор в виде виде бантов, кисточек или камней, а также кожаных деталей. Дизайнеры предлагают модели с такими принтами, как бохо, милитари и конечно популярной второй сезон polka-dot. Наши фавориты, которые идеальны для городских джунглей и курортов — босоножки Mango в белый горох и Sam Edelman с этническим принтом.
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