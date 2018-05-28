Платья на выпускной 2018: лучшие тренды

1. Верх и низ В этом году особой популярностью пользуются модели, в которых верх и низ четко разделены. При желании вы можете скомбинировать топ и пышную юбку, например, из фатина, но обратите внимание, как эффектно смотрится платье с расшитым лифом!

2. Лаванда

Конечно, без одного из самых популярных цветов этого года выпускная мода-2018 обойтись не могла. Поэтому на ваш выбор все возможные оттенки лавандового, и если вы сомневаетесь, с чем можно было бы сочетать этот непростой и самодостаточный цвет, вам поможет наша шпаргалка.

3. Кружево

Кружевные модели никогда не выходят из моды, поэтому в этом году они ожидаемо в списке самых популярных.

4. Асимметричный подол

Удлиненный подол (но не настолько, чтобы его можно было назвать шлейфом) выставляет ножки в самом выгодном свете, изящно привлекая к ним внимание.

5. Открытые плечи

Прекрасный способ подчеркнуть красоту линии плеч! Особенно женственно такие платья смотрятся в длине макси.

6. Нежный цветочный принт

Юная девушка и нежный цветок — аналогия известная! В этом сезоне выбирайте мягкие, даже пастельные палитры.

7. Вышивка

Один из самых эффектных вариантов декорирования этим летом вновь набирает популярность. Украшенное вышивкой платье — в некотором смысле, драгоценность, с таким нарядом вы точно не захотите расставаться.