Ещё
Платья на выпускной 2018: лучшие тренды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Платья на выпускной 2018: лучшие тренды 

BurdaStyle.ru 14 часов назад
Фото: BurdaStyle.ru
1. Верх и низ  В этом году особой популярностью пользуются модели, в которых верх и низ четко разделены. При желании вы можете скомбинировать топ и пышную юбку, например, из фатина, но обратите внимание, как эффектно смотрится платье с расшитым лифом!
2. Лаванда
Конечно, без одного из самых популярных цветов этого года выпускная мода-2018 обойтись не могла. Поэтому на ваш выбор все возможные оттенки лавандового, и если вы сомневаетесь, с чем можно было бы сочетать этот непростой и самодостаточный цвет, вам поможет наша шпаргалка.
3. Кружево
Кружевные модели никогда не выходят из моды, поэтому в этом году они ожидаемо в списке самых популярных.
4. Асимметричный подол
Удлиненный подол (но не настолько, чтобы его можно было назвать шлейфом) выставляет ножки в самом выгодном свете, изящно привлекая к ним внимание.
5. Открытые плечи
Прекрасный способ подчеркнуть красоту линии плеч! Особенно женственно такие платья смотрятся в длине макси.
6. Нежный цветочный принт
Юная девушка и нежный цветок — аналогия известная! В этом сезоне выбирайте мягкие, даже пастельные палитры.
7. Вышивка
Один из самых эффектных вариантов декорирования этим летом вновь набирает популярность. Украшенное вышивкой платье — в некотором смысле, драгоценность, с таким нарядом вы точно не захотите расставаться.
BurdaStyle.ru: последние новости
Как носить цветочный принт: 5 главных правил и 12 модных образов Однажды на Диком Западе: коллекция Pre-fall 2018 от Elie Saab Весенние наряды от Burda: видео
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть70
20 самых романтичных татуировок для пар4
Нюша «выдавила» грудь платьем
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад26
Звёзды, которые убили свою красоту пластикой
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:44
Факты о женщинах, которые они сами не знают
Психология Здоровье
01:51
Модель похвасталась костлявыми ягодицами
Красота
00:47
Нагиев показал сексуальный торс и сердечко на шее
Звёзды Шоу-бизнес
05:28
Загадки, на которые большинство не ответит
Психология
08:41
Звёзды, которые убили свою красоту пластикой
Звёзды
07:07
Переживете ли вы зомби-апокалипсис: тест
Психология
03:56
Головоломки, которые откроют правду о вас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение