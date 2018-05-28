Vivienne Westwood выпустили коллекцию по мотивам свадебного платья Кэрри Брэдшоу 

Vivienne Westwood решили отпраздновать 10-летний юбилей знаменитого свадебного платья Кэрри Брэдшоу, в котором появилась Сара Джессика Паркер в первом полнометражном фильме «Секс в большом городе», вышедшем на экраны в 2008 году. И пусть главная героиня так и не вышла в нем замуж за мужчину мечты, канонический наряд действительно достоин внимания. Поэтому дизайнер создала по его мотивам небольшую коллекцию, в которую вошли корсеты и платья. А увидеть то самое платье Кэрри можно будет увидеть с 28 мая по 3 июня во флагмане Vivienne Westwood в Нью-Йорке.