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Vivienne Westwood выпустили коллекцию по мотивам свадебного платья Кэрри Брэдшоу
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Vivienne Westwood выпустили коллекцию по мотивам свадебного платья Кэрри Брэдшоу 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Vivienne Westwood решили отпраздновать 10-летний юбилей знаменитого свадебного платья Кэрри Брэдшоу, в котором появилась Сара Джессика Паркер в первом полнометражном фильме «Секс в большом городе», вышедшем на экраны в 2008 году. И пусть главная героиня так и не вышла в нем замуж за мужчину мечты, канонический наряд действительно достоин внимания. Поэтому дизайнер создала по его мотивам небольшую коллекцию, в которую вошли корсеты и платья. А увидеть то самое платье Кэрри можно будет увидеть с 28 мая по 3 июня во флагмане Vivienne Westwood в Нью-Йорке.
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