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3 образа на новую рабочую неделю с самыми модными платьями
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3 образа на новую рабочую неделю с самыми модными платьями 

SNCmedia.ru 13 часов назад
Фото: SNCmedia.ru
1.
Короткое платье в полоску в сочетании с модными шлепанцами на платформе сделают вас самой модной. А если к луку добавить еще и сумку-авоську, стильные очки с цветными линзами и джинсовку, то все именитые it-girls могут нервно курить в сторонке.
2.
Платье миди — главная вещь весенне-летнего гардероба в этом году. Модель с пуговицами по всей длине сейчас есть у всех уважающих себя модниц. Носите такие с босоножками или мюлями и яркими аксессуарами. Например, цветная сумка из коллекции Ballini «Маленький принц» поможет создать уникальный образ.
3.
Вы можете его любить или ненавидеть, но леопардовый принт сейчас повсюду. Поэтому предлагаем дать ему еще один шанс. Например, выбрать платье с этим животным принтом. Отличная модель есть у бренда Loom. Добавьте к нему яркую сумку, очки и стильные босоножки.
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