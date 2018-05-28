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Пестрая лента: 11 романтичных босоножек на завязках
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Пестрая лента: 11 романтичных босоножек на завязках 

Harper’s Bazaar 13 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Теплая поздняя весна и предвкушение лета не могут не влиять на наш выбор одежды: в конце мая особенно сильно хочется привнести романтичные и игривые нотки в свои образы и флиртовать с модой ничуть не меньше, чем с симпатичными прохожими.
В качестве женственного аксессуара нежно будут смотреться босоножки и сандалии с лентами и широкими завязками вокруг щиколотки, к которым так и просятся в пару пышные юбки из фатина и топы с открытыми плечами, цветочные платья и хлопковые сарафаны, короткие свободные шорты и асимметричные миди-юбки — вот так, вокруг одной модели и собрался полноценный летний гардероб.
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