Пестрая лента: 11 романтичных босоножек на завязках

Теплая поздняя весна и предвкушение лета не могут не влиять на наш выбор одежды: в конце мая особенно сильно хочется привнести романтичные и игривые нотки в свои образы и флиртовать с модой ничуть не меньше, чем с симпатичными прохожими.

В качестве женственного аксессуара нежно будут смотреться босоножки и сандалии с лентами и широкими завязками вокруг щиколотки, к которым так и просятся в пару пышные юбки из фатина и топы с открытыми плечами, цветочные платья и хлопковые сарафаны, короткие свободные шорты и асимметричные миди-юбки — вот так, вокруг одной модели и собрался полноценный летний гардероб.