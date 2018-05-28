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Модные платья сезона весна-лето 2018 для полных
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Модные платья сезона весна-лето 2018 для полных 

Я Покупаю 13 часов назад
Фото: Я Покупаю
Платье с этническим принтом
Платье Zimmermann, цена: от 62 500 руб. ; сумка-тоут Alaia, цена: от 145 000 руб. ;
босоножки Gianvito Rossi, цена: от 79 400 руб. Этнические узоры на платьях всегда добавляют девушкам и женщинам особого шарма. Обладательницам фигуры plus size следует помнить, что пышные многослойные модели превратят их в простушек и подчеркнут массивную фигуру. Поэтому лучше остановиться на аккуратных коротких платьях из вискозы или хлопка. Отлично впишутся в ансамбль бежевые босоножки с ремешками и нейтральная сумка. Платье-рубашка
Платье Pietro Brunelli, цена: от 17 500 руб. ; сумка Bottega Veneta, цена: от 186 500 руб. ;
шляпа Maison Michel, цена: от 42 750 руб. ; кеды René Caovilla, цена: от 54 600 руб. Тот редкий случай, когда и красиво, и практично. Платье-рубашка входит в список вещей must-have для каждой девушки вне зависимости от размера одежды и возраста. Оно скрадывает лишние объемы в области талии и бедер, хорошо ложится на груди и стройнит за счет длинного ряда пуговиц. Корпулентным женщинам подойдут как монохромные модели, так и платья с вертикальными или диагональными линиями. Фасон хорош еще и тем, что одинаково гармонично смотрится с обувью на каблуке и с кроссовками. В прохладную погоду платье-рубашку отлично дополнит кожаный плащ. Например, можно подобрать яркие расцветки плащей из натуральной кожи в магазине верхней одежды из кожи и меха Didmarko.
Кожаный плащ Didmarko, цена: от 23 500 руб.,
заказать: +7 (800) 500-41-67  Кожаный плащ Didmarko, цена: от 24 000 руб.,
заказать: +7 (800) 500-41-67  Платье в вертикальную полоску
Платье Escada, цена: от 56 850 руб. ; клатч Emporio Armani, цена: от 36 950 руб. ;
лодочки Gianvito Rossi, цена: от 44 500 руб. ; очки Chanel, цена: от 31 000 руб. Не зря вертикальной полоске приписывают стройнящий эффект, ведь она лучше любого другого принта визуально вытягивает силуэт. Девушкам с аппетитными формами в этом сезоне дизайнеры предлагают выбирать платья длиной до колена или чуть ниже из шелка или атласа. Идеально, если найдете вариант прямого кроя с длинным широким поясом. Лодочки, трендовые солнцезащитные очки и клатч расставят акценты. Платье с аскотом
Платье See by Chloé, цена: от 39 950 руб. ; сумка Stella McCartney, цена: от 77 600 руб. ;
босоножки Chloé, цена: от 43 900 руб. Модным фасоном платья весной и летом 2018 года будут модели с воротником-аскотом. Женщины plus size могут примерить платья из летящих тканей с полупрозрачными рукавами: они замаскируют полноватые руки и плавно лягут на груди и бедрах, чем добавят воздушности всему ансамблю. Игру фактур поддержат замшевые лодочки или босоножки. Платье с запахом
Платье Terekhov Girl, цена: от 27 250 руб. ; сумка Dolce&Gabbana, цена: от 83 650 руб. ;
туфли Valentino, цена: от 59 950 руб. ; браслет St. John, цена: от 18 750 руб. Этот фасон перекочевывает из одного сезона в другой. Считается оптимальным для обладательниц пышных форм с любым типом фигуры. Такое платье образует привлекательный V-образный вырез, асимметричный подол отвлекает внимание от полных бедер. С этой моделью гармонирует только обувь на каблуке (например, туфли с ремешком на лодыжке, босоножки T-strap).
Платье с запахом «Лейни», Michal Negrin,
цена: от 32 450 руб., заказать: +7 (981) 126-16-92  Платье с запахом «Элейн», Michal Negrin,
цена: от 32 450 руб., заказать: +7 (981) 126-16-92  Макси-платье с открытыми плечами
Платье 120% Lino, цена: от 34 650 руб. ; сумка Simon Miller, цена: от 38 250 руб. ;
босоножки Gianvito Rossi, цена: от 53 750 руб. ; серьги Ralph Lauren, цена: от 48 700 руб. Если у вас тип фигуры «груша» (округлые бедра и полные ноги, но узкая верхняя часть тела), то можете смело носить длинные платья с открытыми плечами. Они смотрятся довольно кокетливо, нивелируют диспропорции фигуры и спасают в жаркие летние дни. Актуальными будут как монохромные, так и принтованные модели (нежный цветочный узор) из вискозы, шелка или льна. Удачным дополнением аутфита будет сумка жесткой формы, серьги с подвесками и босоножки на устойчивом каблуке. Платье с воланом
Платье See by Chloé, цена: от 33 150 руб. ; сумка See by Chloé, цена: от 33 550 руб. ;
эспадрильи Baldan, цена: от 20 750 руб. ; браслет Tom Ford, цена: от 25 200 руб. Волан на подоле делает образ игривым и романтичным. Если ноги худые и стройные, а верхняя часть тела довольно крупная, то свободное батистовое платье скроет все лишние складки, а волан уравновесит большую грудь. Хорошая новость для тех, кто любит удобную обувь без каблука: она лучше другой впишется в такой комплект. Завершающими элементами станут компактная сумка кросс-боди на цепочке, массивные часы или кожаный браслет. Приталенное платье с рукавом три четверти
Платье Bottega Veneta, цена: от 143 000 руб. ; сумка Bottega Veneta, цена: от 246 000 руб. ;
лодочки Sergio Rossi, цена: от 42 650 руб. Девушки, у которых нет лишнего веса, но слегка полноватые руки и небольшой животик (от которого, кстати, легко избавиться), могут спокойно носить приталенные платья с пышной юбкой и рукавом три четверти. Приветствуются абстрактные графические принты, утонченные цветочные узоры или бабочки. Отлично, если цвет обуви и сумки перекликается с цветом платья или деталями принта.
Платье «Александра» от Маши Горячевой,
цена: от 21 600 руб., заказать: +7 (917) 105-04-06  Платье «Евгения» от Маши Горячевой,
цена: от 5 900 руб., заказать: +7 (917) 105-04-06  Узнайте больше о моде для фигуры plus size:
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