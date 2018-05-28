Сияющая и свободная Шнурова показала хрупкую фигуру и агрессивный макияж на коктейле Vogue, Louis Vuitton и Running Hearts

26 мая в апартаментах Louis Vuitton в ГУМе при поддержке журнала Vogue состоялся коктейль, посвященный выходу июньского номера с Натальей Водяновой на обложке и марафону «Бегущие сердца».

Супермодель Наталья Водянова, главный редактор Vogue Маша Федорова и со-основатель «Бегущих сердец» Полина Киценко поприветствовали звездных гостей в преддверии Зеленого марафона «Бегущие сердца», который прошел 27 мая в 56 городах России, а еще — в Казахстане и Белоруссии. Среди гостей, первыми увидевших сундук с коллекцией официальных мячей Кубка Чемпионата мира FIFA и коллекцию сумок и аксессуаров, посвященных ЧМ, была и красавица-ресторатор Матильда Шнурова . Женщина сейчас находится в центре внимания прессы, ведь буквально пару дней назад она рассталась с супругом, рок-музыкантом Сергеем Шнуровым.

Однако на коктейль-пати Матильда забыла о трудном периоде в жизни и блистала в платье в горошек, обхватившем ее хрупкую фигуру, и с темно-красной агрессивной помадой. Похоже, новую страницу своей биографии она встречает во всеоружии!

Другие фото с вечеринки ищи в нашей галерее!

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:пресс-служба