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Сияющая и свободная Шнурова показала хрупкую фигуру и агрессивный макияж на коктейле Vogue, Louis Vuitton и Running Hearts
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Сияющая и свободная Шнурова показала хрупкую фигуру и агрессивный макияж на коктейле Vogue, Louis Vuitton и Running Hearts 

WMJ.ru 13 часов назад
Фото: WMJ.ru
26 мая в апартаментах Louis Vuitton в ГУМе при поддержке журнала Vogue состоялся коктейль, посвященный выходу июньского номера с Натальей Водяновой на обложке и марафону «Бегущие сердца».
Супермодель Наталья Водянова, главный редактор Vogue Маша Федорова и со-основатель «Бегущих сердец» Полина Киценко поприветствовали звездных гостей в преддверии Зеленого марафона «Бегущие сердца», который прошел 27 мая в 56 городах России, а еще — в Казахстане и Белоруссии. Среди гостей, первыми увидевших сундук с коллекцией официальных мячей Кубка Чемпионата мира FIFA и коллекцию сумок и аксессуаров, посвященных ЧМ, была и красавица-ресторатор Матильда Шнурова. Женщина сейчас находится в центре внимания прессы, ведь буквально пару дней назад она рассталась с супругом, рок-музыкантом Сергеем Шнуровым.
Однако на коктейль-пати Матильда забыла о трудном периоде в жизни и блистала в платье в горошек, обхватившем ее хрупкую фигуру, и с темно-красной агрессивной помадой. Похоже, новую страницу своей биографии она встречает во всеоружии!
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Фото:пресс-служба
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