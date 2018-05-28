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Oysho присоединились к глобальной инициативе по сохранению окружающей среды
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Oysho присоединились к глобальной инициативе по сохранению окружающей среды 

Журнал ОК! 13 часов назад
В этом сезоне бренд Oysho присоединился к глобальной инициативе — проекту Join Life. Новые коллекции Oysho — это стиль, отвечающий нормам охраны окружающей среды. Все изделия из коллекции Join Life сделаны из экологичного сырья. Например, из органического хлопка, выращенного из семян без генетических модификаций и с использованием натуральных удобрений, и из волокна, которое получают из древесины в согласии с ответственным лесопользованием и возобновлением зеленых насаждений.
Также для производства коллекций используются материалы из переработанных тканей и не только тканей. Например, некоторые вещи Pysho содержат переработанный полиэстер, который производится из использованных пластиковых бутылок. А новая линия купальных костюмов Wear the Change выполнена из полиамида, изготовленного из утилизированных рыболовных сетей, ковриков и остатков текстильного производства.
Так расходуется меньше природных ресурсов и вырабатывается меньше отходов, что позволяет снизить воздействие на окружающую среду и сохранить биологическое разнообразие.
При производстве изделий Проект Join Life касается не только сырья для производства готовых изделий. Бренд Oysho работает над тем, чтобы снизить потребление энергии и выхлопы газов при транспортировке продукции, продлевая срок службы коробок, пакетов, противокражных датчиков и пластмассовых вешалок, чем снижает объемы отходов. Цель бренда заключается в том, чтобы свести к нулю объем отходов в магазинах, офисах и логистических центрах к 2020 году. Уже 91% магазинов Oysho стали экологически эффективными.
Как часть программы, связанной с социальной и экологической ответственностью, Oysho предлагает своим покупателям возможность оставлять использованную одежду в специальных контейнерах, расположенных в некоторых магазинах бренда. Вся эта одежда поступает непосредственно в благотворительную организацию Cáritas, которая классифицирует изделия и использует их для своих социальных проектов или отправляет на переработку для создания новых тканей.
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