Oysho присоединились к глобальной инициативе по сохранению окружающей среды

В этом сезоне бренд Oysho присоединился к глобальной инициативе — проекту Join Life. Новые коллекции Oysho — это стиль, отвечающий нормам охраны окружающей среды. Все изделия из коллекции Join Life сделаны из экологичного сырья. Например, из органического хлопка, выращенного из семян без генетических модификаций и с использованием натуральных удобрений, и из волокна, которое получают из древесины в согласии с ответственным лесопользованием и возобновлением зеленых насаждений.

Также для производства коллекций используются материалы из переработанных тканей и не только тканей. Например, некоторые вещи Pysho содержат переработанный полиэстер, который производится из использованных пластиковых бутылок. А новая линия купальных костюмов Wear the Change выполнена из полиамида, изготовленного из утилизированных рыболовных сетей, ковриков и остатков текстильного производства.

Так расходуется меньше природных ресурсов и вырабатывается меньше отходов, что позволяет снизить воздействие на окружающую среду и сохранить биологическое разнообразие.

При производстве изделий Проект Join Life касается не только сырья для производства готовых изделий. Бренд Oysho работает над тем, чтобы снизить потребление энергии и выхлопы газов при транспортировке продукции, продлевая срок службы коробок, пакетов, противокражных датчиков и пластмассовых вешалок, чем снижает объемы отходов. Цель бренда заключается в том, чтобы свести к нулю объем отходов в магазинах, офисах и логистических центрах к 2020 году. Уже 91% магазинов Oysho стали экологически эффективными.

Как часть программы, связанной с социальной и экологической ответственностью, Oysho предлагает своим покупателям возможность оставлять использованную одежду в специальных контейнерах, расположенных в некоторых магазинах бренда. Вся эта одежда поступает непосредственно в благотворительную организацию Cáritas, которая классифицирует изделия и использует их для своих социальных проектов или отправляет на переработку для создания новых тканей.