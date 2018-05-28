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Определен новый показатель достатка
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Определен новый показатель достатка 

Lenta.ru 13 часов назад
Фото: Lenta.ru
Кроссовки с логотипами люксовых брендов пришли на смену дорогим узнаваемым сумкам it-bags, сообщает i-D.
Модели Triple S и Speed Sneaker французского модного дома Balenciaga приобрели такую же популярность в качестве статусных вещей, как и сумки Chanel и Louis Vuitton с паттерном из монограмм с логотипами, известных также как it-bags.
Издание i-D заметило, что, если перейти по хэштегу #balenciaga или #balenciagatriples в Instagram, можно увидеть более 130 тысяч публикаций с кроссовками. По их мнению, это говорит о том, что именно брендовая обувь стала главным желанием молодых людей, а также показателем успеха и уровня достатка.
В январе Kering объявил о решении ориентироваться исключительно на производство продукции класса люкс. Однако согласно исследованию, проведенному агентством, своему росту компания в значительной мере обязана молодому поколению, на которое приходится 60 процентов всех продаж конгломерата. Тогда креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия сконцентрировался на выпуске одежды в уличном стиле, и она обеспечила фирме 100-процентный прирост прибыли.
В мае модный дом Balenciaga обошел Gucci и стал самым быстрорастущим брендом французского холдинга Kering.
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