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Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть
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Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть 

Рамблер 10 часов назад
Кому из этих героев нужно срочно утопить бикини и плавки в море и купаться нагишом?
1/12  У кого-то силикон внутри, а у кого-то снаружи. Главное - объем создать.
Фото:
2/12  Этот костюм ей явно музыка навеяла.
Фото:
3/12  Когда очень давно не выезжаешь на море, есть риск потерять трусы.
Фото:
4/12  Когда от рождения хороша, но спонсоров показа еще не нашла.
Фото:
5/12  На полноценный латексный костюм, очевидно, не хватило.
Фото:
6/12  Ее никто не любил трогать, но она все равно нашла выход.
Фото:
7/12  Костюм Супермена обглодали акулы.
Фото:
8/12  Может, они просто забыли плавки и пришлось натягивать лиф на те места, которые приличным людям показывать не пристало?
Фото:
9/12  То ли проблемы с депиляцией, то ли со вкусом.
Фото:
10/12  Она чувствует себя неуютно в женском теле, поэтому ей на помощь приходит мужское.
Фото:
11/12  Автор коллажа так и не смогла рассудить, кто выглядит более мерзко. А вы как думаете?
Фото:
12/12  Звезда отечественной блогосферы Александр Шпак. Без комментариев.
Фото:
Каждый год они появляются на пляжах всего мира, чтобы смутить простых смертных. Эти люди — истинные фрики от моды, только денег они на этом не зарабатывают — предпочитают наслаждаться тем, как «поклонники» падают в обморок при виде их пляжных нарядов.
Если вы все еще думаете, что вам не подходит новый купальник, а старый сидит как-то не так, отбросьте ненужные комплексы и взгляните на этот модный ад. К слову, мы не смогли обойти стороной и российских представителей пляжного экстрима. Смотрим, наслаждаемся, запасаемся платочками на случай, если от увиденного «кровь из глаз потечет».
Или же вам нравится? Какой купальник, по вашему мнению, не надо немедленно сжечь раскаленными лучами южного солнца? А какой нужно утопить не выходя из моря?
Женский форум70
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