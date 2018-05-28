Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть 

Каждый год они появляются на пляжах всего мира, чтобы смутить простых смертных. Эти люди — истинные фрики от моды, только денег они на этом не зарабатывают — предпочитают наслаждаться тем, как «поклонники» падают в обморок при виде их пляжных нарядов.
Если вы все еще думаете, что вам не подходит новый купальник, а старый сидит как-то не так, отбросьте ненужные комплексы и взгляните на этот модный ад. К слову, мы не смогли обойти стороной и российских представителей пляжного экстрима. Смотрим, наслаждаемся, запасаемся платочками на случай, если от увиденного «кровь из глаз потечет».
Или же вам нравится? Какой купальник, по вашему мнению, не надо немедленно сжечь раскаленными лучами южного солнца? А какой нужно утопить не выходя из моря?