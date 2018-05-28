Очарование женственности: в Москве пройдет ретроспективная выставка Дома Bvlgari

7 сентября в Московском Кремле открывается выставка итальянского ювелирного бренда Bvlgari «Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей». На первых этажах Колокольни Ивана Великого и Патриаршего дворца посетители смогут увидеть более 500 произведений ювелирного искусства, созданных в период с конца XIX века по 1990-е годы.

Экспозиция расскажет не только об эволюции стиля Bvlgari, но и о социокультурных изменениях, которые коснулись вдохновительниц бренда: о меняющихся потребностях женщин, их вкусах и истории эмансипации. В антологию ювелирного мастерства включены изделия, никогда ранее не выставлявшиеся. Например, удивительная тиара 1930-х годов с рисунком из бриллиантов и аквамаринов, которую инфанта Беатриса Испанская надевала в день своей свадьбы. В рамках выставки зрителям покажут и полную коллекцию украшений Элизабет Тейлор Bvlgari Heritage. В нее входит колье с 17 колумбийскими изумрудами и сотуар с конусообразным сапфиром весом более 60 карат. Особое место занимают изделия из коллекции итальянской актрисы Анны Маньяни, сыгравшей главную роль в фильме «Рим — открытый город» в стиле неореализм. На экране она воплощала образы бунтарок, а в реальной жизни обожала дорогие украшения, такие как одно из самых роскошных творений Bvlgari — кольцо Trombino с бриллиантом весом более 25 карат. И конечно, нельзя обойти вниманием сапфиры-кабошоны Аниты Экберг , звезды «Сладкой жизни» Феллини.

Дополняют выставку более современные коллекции: первая линейка модульных украшений бренда Parentesi, Tubogas и ставшая классикой Serpenti.

Выставка «Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей» продлится до 13 января 2019 года.