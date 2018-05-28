Курянки покорили жюри фестиваля «Губернский стиль — 2018» в Воронеже

Всего на форуме моды, дизайна и ремёсел показали 60 коллекций

Темой «Губернского стиля» в этом году стала «Мода для народа». Также фестиваль посвятили 80-летию Вячеслава Зайцева и году добровольчества в России.

По многолетней традиции экспертный совет фестиваля возглавил Народный художник России, академик Академии художеств и президент Национальной академии индустрии моды, заслуженный деятель искусств России — Вячеслав Михайлович Зайцев. В составе жюри вместе с видными деятелями моды была и курянка Екатерина Ребежа, президент Международного фестиваля моды, дизайна и ремёсел «Губернский стиль».

Молодые дизайнеры показали на форуме 60 коллекций. Наши землячки стали финалистками в трёх номинациях из семи. В детских коллекциях вне конкуренции была «Кошки в горошки» Елизаветы Михайловой. Одежда с продуманными аксессуарами — сумочками в виде клубочков, рыбок и коробок с молоком — стала абсолютным лидером в своей номинации. Коллекция формы «Нескучная школа» Екатерины Ефремовой также пришлась по вкусу ценителям моды. 2-е место в номинации DELUXE заняла курянка Дарья Ноздрачёва с коллекцией «СнЕжка».

Победители «Губернского стиля» станут участниками конкурса «Русский силуэт» и других российских и международных модных форумов, а также соискателями Национальной премии индустрии моды «Золотое веретено».