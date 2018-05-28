Актуальный свадебный образ — как повторить?

Легкие волны, сияющая кожа и коричневые smoky eyes — мастера салона Keep Looking рассказывают, как создать красивый образ для самого важного события в жизни и какие средства вам понадобятся.

На прошлой неделе в Москве прошел показ свадебного бренда Berta, модели которого полностью воплотили образ современной невесты — естественная красота с легкими акцентами. В показе приняли участие Анастасия Решетова , Ксения Шипилова, Ксения Бурда, Самира Мустафаева. Мастера салона Keep Looking составили для нас подробную бьюти-инстуркцию, как и чем повторить образ моделей.

Укладка

Лучшая прическа — локоны с прямыми концами. Чтобы укладка оставалась легкой, но продержалась до конца вечера, нанесите на волосы пудру-спрей (она придаст локонам текстуру и объем) и зафиксируйте прическу лаком, который не склеивает волосы.

Макияж

Ваш макияж должен быть естественным — сияющая кожа, нюдовые губы и акцент на глаза. Мастера Keep Looking выбрали естественные smoky eyes, создав их при помощи коричневого карандаша, кремовых и рассыпчатых теней и хайлайтера.

Натурального эффекта на губах можно добиться при помощи растушеванного карандаша, кремовой помады или легких, сияющих блесков.