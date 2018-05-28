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Актуальный свадебный образ — как повторить?
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Актуальный свадебный образ — как повторить? 

BeautyHack.ru 45 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
Легкие волны, сияющая кожа и коричневые smoky eyes — мастера салона Keep Looking рассказывают, как создать красивый образ для самого важного события в жизни и какие средства вам понадобятся.
На прошлой неделе в Москве прошел показ свадебного бренда Berta, модели которого полностью воплотили образ современной невесты — естественная красота с легкими акцентами. В показе приняли участие Анастасия Решетова, Ксения Шипилова, Ксения Бурда, Самира Мустафаева. Мастера салона Keep Looking составили для нас подробную бьюти-инстуркцию, как и чем повторить образ моделей.
Укладка
Лучшая прическа — локоны с прямыми концами. Чтобы укладка оставалась легкой, но продержалась до конца вечера, нанесите на волосы пудру-спрей (она придаст локонам текстуру и объем) и зафиксируйте прическу лаком, который не склеивает волосы.
Макияж
Ваш макияж должен быть естественным — сияющая кожа, нюдовые губы и акцент на глаза. Мастера Keep Looking выбрали естественные smoky eyes, создав их при помощи коричневого карандаша, кремовых и рассыпчатых теней и хайлайтера.
Натурального эффекта на губах можно добиться при помощи растушеванного карандаша, кремовой помады или легких, сияющих блесков.
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