Весенние наряды от Burda: видео

Как продлить молодость

Женские плечи — одна из немногих частей тела, которая почти не отражает возраст. В обнаженных плечах нет сексуальной агрессии, которая с возрастом может выглядеть комично, а наоборот, присутствует чарующее притяжение женственности.

Блуза №110 открывает вечно молодые плечи, но не позволяет увидеть возможные проблемы с объемом рук, мышечным тонусом или качеством кожи. Это не просто красивые слова, это реальная коррекционная техника, которая демонстрирует молодость.

Хлопковый эластичный поплин будет идеальным исполнителем графичной конструкции изделия. Способность материала к формообразованию добавит рукавам воздушного простора. Инфантильные бантики напрасно отдаляют данную модель от женственности. Рекомендую заменить их мягким талиевым поясом с единственным узлом в композиции и простыми бретелями. Контрастные черные вертикали блузы приглашают широкую полоску. Льняные кюлоты, исполненные в данном материале, становятся единством модного тренда и комфорта, что немаловажно в жаркое время года. Ремешки обуви повторяют размер белой полоски, а клатч — направление линий блузы. Образ станет еще более роскошным, если его поддержать харизмой плетеной шляпы с широкими полями.

В моде спорт, каким он еще не был Каждый фешн-сезон имеет свои тренды. Устойчивая модная тенденция текущей весны — это спорт. Однако чистое заимствование спортивной стилистики актуальным не является. Если проанализировать модные коллекции, можно увидеть, что ведущие дизайнеры видоизменяют спорт четырьмя основными приемами: длина, цвет, фактура и аксессуары.

За основу образа возьмем широкие брюки №103. Вопреки рекомендациям, вместо хлопковой ткани с ломкой пластикой используем пластичный вискозный креп. Нарочито удлиняем изделие для обуви на каблуке. При данном выборе цвета, длины и поведения ткани изделие становится элегантным. Вместо окантовки на брюках появляются лампасы — безусловный тренд сезона. Согласитесь, привлекать внимание стоит чем-то стоящим, потому примитивная репсовая тесьма не годится. Итальянская лампасная лента подвижна и повторяет движение брюк. На черное поле устанавливаем кнопки — этот вид застежки современнее пуговиц и придает изделию инновационный характер. Участие дорогих и статусных цветов для спорта совсем не типично: это новый прием фешн-индустрии. Глубокий бордовый в акцентной линии брюк имеет продолжение в вискозной блузе рубашечного кроя, которую при желании можно заправлять, завязывать узлом на талии или выпускать в полную длину. Ткань пластична, хорошо струится и имеет бархатистое прикосновение. Графичность спортивного элемента брюк отражается в объемном рисунке жаккардовой фукры. Спортивный свитшот продолжает элегантную цветовую вертикаль. Обувь изящна, как и талиевый ремешок, на котором закреплена поясная сумка — еще один атрибут проявления моды.

Как создавать лучший образ себя

Одежда, независимо от сезона, практичности, функций или прочих переменных, должна приближать человека к лучшему образу себя. Или точно не портить исходные данные.

По отдельности верхняя и нижняя часть комбинезона №111 имеют право на существование. Однако, объединив их в одно изделие, мы отнимем до 40% роста, как сверху, так и снизу. Даже самую идеальную фигуру такое деление сделает непропорциональной.

Удлинив брюки, мы получим более гармоничные пропорции. Мягкий струящийся креп сформирует плавную динамику нижней части комбинезона. Материал эластичный, но упруго держит исходное состояние. Сочетание цветов спокойное, потому романтичный принт выглядит легко и невесомо. Графику верхней части комбинезона доверим матовой костюмной ткани, которая по фактуре схожа с зернистой поверхностью крепа. Мягкий пояс с ассиметричным узлом акцентирует талию. Жилет не только делает образ более глубоким, но и удлиняет силуэт, в том числе корректирует иллюзию короткого туловища, сформированную верхней частью комбинезона.

Образ выполнен в благородных оттенках, все материалы фактурные, аксессуары подобранны в общей температуре цвета. Обратите внимание, как от непонятных пропорций образ начал стремиться к элегантным и стройнящим 7/8.

Юбка, которая будет в моде всегда

Уже более 70 лет с легкой руки Кристиана Диора универсальным предметом женского гардероба остается юбка-трапеция. Благодаря простоте и лаконичности своего кроя юбку-трапецию оказалось возможно вписать в изменяющуюся моду новых поколений. Иногда в этом процессе инновации сталкивались с традициями и невозможные ранее комбинации становились узаконенными. Тем не менее талантливая мода все равно сочетает несочетаемое по признакам какого-либо единства.

Юбка-трапеция, исполненная в хлопковом жаккарде, самодостаточное изделие, которое не требует дополнительных украшений декоративными клапанами и шнуровкой на поясе. Пуловер из пластичного джерси продолжает цветовую вертикаль. Шрифт мотивирующей надписи напоминает жаккардовый узор юбки. Контрастные рукава начинают историю нового ритма, который имеет продолжение в сумке и обуви. Куртка-косуха из денима в оттенке лунного света создает приятное сочетание с коралловой темой. Хлопок и вискоза, деним и жаккард. спортивная полоска и барочные узоры, классика трапеции и бунтарство куртки-косухи. Этот образ — смелый протест традициям и скучной рутине. Уверенный шаг к яркой уникальности и особой жизненной позиции.

Эксклюзив подчеркнутой женственности

В майском номере Burda представлен экслюзив от австрийского бренда Марина Хёрманзедер. Двумя главными чертами бренда, благодаря которым он получил широкую популярность, является тяга к авангарду и подчеркнуто женственные, скульптурные силуэты. Предлагаю развить вторую тему.

Цвет непременно нужно использовать в формировании нужного впечатления. Женственность и тайну передают сложные цвета, непримитивные. Сумеречный фиолет в формообразующем хлопке идеально выполнит эту задачу. Заменим ремешок от походной сумки на изящную застежку пришивными крючками. Вместо лацканов от мужского смокинга, в соответствии с модной тенденцией сезона, украшаем жакет брошью из перьев. Исключив все элементы, противоречащие женственности, продолжаем достраивать образ в таком же духе. Под харизматичный жакет встает базовый хлопковый топ. Сорочечную ткань или скользящую подкладочную в аналогичном цвете используем в качестве нижней юбки, поверх которой ложится ажурное полотно. Образуется тонкая игра цвета и фактур: в юбке заключены оттенки плечевых изделий, а брошь повторяет ритм кружевного полотна. Киттен хилл на низком каблучке и ридикюль поддерживают тактичность и аккуратность образа. Буквально все утонченно и женственно, изящно и благородно. Этот образ для того, что бы вам заботливо подавали руку, сопровождая до лимузина с белым кожаным салоном.

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Доверьтесь солнечному настроению, почувствуйте радость быть привлекательной. Пусть яркие краски обновленного гардероба отражаются в ваших глазах внутренним счастьем!