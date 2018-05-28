Все лучшее сразу: вышивка, полоска и цветочный принт в новой коллекции Escada

Круизная коллекция стала дебютной для нового креативного директора Escada Найла Слоуна: над предыдущей он работал вместе с командой дизайнеров немецкого Дома.

Главный мотив капсулы, вышивка в виде звезд — это дань винтажным нарядам Escada. Золотые нити на темном бархате и темно-синем шелке напоминают звездное небо и на фасонах в духе 80-х смотрятся особенно празднично. Блеска в коллекцию добавляют также люрекс и цветы из крупного бисера на манжетах, пуговицах и карманах. Цветочную тему продолжают импрессионистские принты, созданные канадским иллюстратором Лорой Гулшани. Они смягчают строгие силуэты костюмов и украшают бело-голубые бомбер и брюки. Не обошлось и без классики последних сезонов, клетки и полоски. Графичные сочетания черного с зеленым и синим станут незаменимой (и ни разу не скучной) офисной классикой.

В спортивную часть коллекции вошли джинсовые костюмы, худи, кожаные юбки и куртки, декорированные фирменной вышивкой и флористичным рисунком.