Модную «футбашку» за 80 тысяч рублей высмеяли в Сети

Высокая мода старается регулярно удивлять потребителей. Не так давно мы обсуждали экстремально дырявые джинсы и женский купальник с принтом голой мужской волосатой груди. А тут модный бренд Balenciaga, принадлежащий французскому дому моды, создал модную новинку: «футбашку» — эти сшитые друг с другом элементы одежды, вероятно, можно носить поочерёдно, например надеваете рубашку, футболка болтается сзади и наоборот. Надо ли говорить, что обновка выглядит, как минимум, странно.

Известный модный бренд Balenciaga удивил мир, создав странный предмет одежды — «футбашку» В шок способен повергнуть не только спорный внешний вид «футбашки», но и её цена — $1290, что составляет почти 80 тысяч рублей. Весьма впечатляет! Интернет-пользователи поспешили поделиться своими эмоциями по поводу тенденций современной моды. Но если вам по душе такого рода модная многослойность и нестандартность, то у Balenciaga есть еще и рубашка-рубашка, которая также готова украсить ваш гардероб. Модный дом не забыл осчастливить и девушек. Прекрасным дамам также предлагают носить стильную футболку-рубашку, только один из этих элементов одежды будет интригующе свисать сзади. Как вам такая мода?