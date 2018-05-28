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«И ни одной приличной пары!»: Джессика Симпсон похвасталась своей обувью
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«И ни одной приличной пары!»: Джессика Симпсон похвасталась своей обувью 

Eva.ru 11 часов назад
Фото: Eva.ru
Американская певица и актриса Джессика Симпсон удивила почитателей своей фотографией в комнате, которая от самого пола до потолка была забита обувью. И хотя количество пар действительно впечатляет, публика с удивлением отметила, что выбирать-то по сути и не из чего.
37-летняя зарубежная звезда Джессика Симпсон обнародовала странную фотографию, которая весьма озадачила ее поклонников со всего мира. На снимке певица и актриса, телеведущая и дизайнер сидит на полу гардеробной, полностью забитой туфельками, сапожками и босоножками. И хотя пар обуви, казалось, не сосчитать, скудная цветовая гамма и однотипность моделей изрядно удивила публику сети.
Внушительная танкетка, черно-бежевые цвета, каблуки и отсутствие каких-либо элементов украшений — вот и вся обширная коллекция Джессики Симпсон. Неудивительно, что критически настроенные поклонники с насмешкой отметили, что едва ли сумеют отличить одну модель от другой. А потому многим пользователям стало неясно, с какой целью в таком случае скупать столько обуви, если никаких принципиальных различий не наблюдается.
«Однотипные, и у всех одна цветовая гамма» «Она знает, что есть еще цвета кроме черного и коричневого?» «Все скучное. Чем хвастать то? Даже взгляд не на чем остановить» «Цветовая гамма конечно скудновата, но вот количество, завидую я ей» «И все в одном цвете и стиле…» «И ни одной приличной пары. Честное слово, грустная коллекция» «Смысл иметь столько обуви? Одну от другой не отличить»
К слову, знаменитость воспитывает дочь, которая, несмотря на юный возраст, уже смело вошла в число модниц. И хотя Джессика зачастую получает лишь комплименты в адрес своей дочери, однако взрослый макияж на юном лице не пришелся по вкусу публике сети, которая вмиг раскритиковала Симпсон за беспечное отношение к детскому здоровью.
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