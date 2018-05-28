50 классных летних украшений — на каждый день, свадьбу или выпускной вечер

Сезон свадеб, выпускных и путешествий начался: мы нашли пять десятков сережек, колец, кулонов, браслетов и чокеров, которые сделают образы на каждый случай намного красивее. Украшения в этом сезоне уравновешивают одежду: к брендированным футболкам, туфлям, обернутым в пластик, брюкам с лампасами, стейтмент-кроссовкам и платьям-пирожным нужно подбирать максимально спокойное обрамление. За ним идем в первую очередь к брендам из Петербурга: Alekseev Jewelry, Aryutkina и Fiancé, которые вошли в топ лучших мастеров города, создают отличные и простые аксессуары из серебра.

Любовь к минимализму также выказывают итальянский дизайнер Лорена Антониацци, недавно открывшая первый монобутик в Петербурге, марка Ambery, построившая международный бизнес на янтарных украшениях, и бренд Tous, назначивший своим амбассадором Елизавету Боярскую : каждый делает кулоны, кольца и подвески с «изюминкой» — будь то ярко-желтый камень, символическая звезда и игрушечный мишка.

Кстати, именно мишки, котики, единороги и лисы стали главными референсами аксессуарных коллекций: этим летом тенденция на инфантилизм перебралась с розовых платьев и «русалочьих» волос в дизайн моносережек, брошей и нашивок. Приручить животных можно благодаря маркам Amova Jewelry, Magic Needle, Kolesnikov и Lourie, представленным в шоу-румах Петербурга, а локальный бренд Waf-Waf посвятил зверушкам целую коллекцию. У него же можно купить небанальные памятные сувениры: с Исаакиевским дворцом, замерзшими туристами и провокационной матрешкой со свистком, выпущенной к грядущему Чемпионату мира по футболу.

Классные значки, которые можно и нужно увезти из Петербурга, также есть в «Подписных изданиях»: помимо «металлических» достопримечательностей от Pinpinpin.it, это тотемное животное города — нерпа Крошик. Броши были выпущены в марте этого года и сразу же получили полный солд-аут, но в книжном магазине периодически появляются новые партии.