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11 легких летних юбок, в которые влюбится каждая модница
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11 легких летних юбок, в которые влюбится каждая модница 

Harper’s Bazaar 11 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Погода, наконец, сдалась и перестала удивлять нас холодными весенними днями и все больше настраивается на летний режим с теплыми вечерами с мягким закатными солнцем и цветущими парками и аллеями. А, значит, можно наконец убрать на верхнюю полку юбки из плотного денима и твида и заменить их на более легкие и воздушные модели из шелка, атласа и шифона. В нашей подборке как раз обосновались юбки на теплое время года — романтичные и игривые — с кокетливыми рюшами, смелыми разрезами и широким поясом, делающим акцент на тонкой талии.
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