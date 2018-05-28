Обманчивое лето: 10 жакетов для прохладных вечеров, которые подходят ко всему

После полугодичной зимы при виде солнца на улице можно впасть в эйфорию — совершенно не хочется обременять себя лишней одеждой. Однако это впечатление может быть обманчивым. Не забудьте прихватить с собой жакет — он обязательно понадобится вам после заката солнца. Мы выбрали 10 моделей, которые не только одинаково хорошо смотрятся с воздушным платьем, джинсами, кюлотами, юбками, но и спасут прохладным утром или вечером. На выбор короткие модели из плотного хлопка Acne Studios, Loewe, Marni, вельвет Sandy Liang, шелковый бомбер Katharine Hamnett и еще множество практичных жакетов.