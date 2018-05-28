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Kixbox и Fred Perry посвятили кеды архитектуре модернизма
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Kixbox и Fred Perry посвятили кеды архитектуре модернизма 

The Blueprint 10 часов назад
Фото: The Blueprint
В честь десятилетиялетия сотрудничества магазин Kixbox и марка Fred Perry выпустили пару теннисных кед B1. Главным референсом стала модернистская архитектура и дизайн начала XX века: линии строчек и вставок из белой замши повторяют характерные силуэты дизайна того периода. Сама модель B1 впервые появилась еще в восьмидесятых изначально как теннисная экипировка, но быстро стала популярной как повседневная обувь. Коллаборация выпущена тиражом в 200 пар и поступит в продажу 1 июня.
Цена:
8 490 рублей
ГДЕ КУПИТЬ:
в магазинах и на сайте Kixbox, в магазинах Fred Perry
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