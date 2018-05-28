Kixbox и Fred Perry посвятили кеды архитектуре модернизма

В честь десятилетиялетия сотрудничества магазин Kixbox и марка Fred Perry выпустили пару теннисных кед B1. Главным референсом стала модернистская архитектура и дизайн начала XX века: линии строчек и вставок из белой замши повторяют характерные силуэты дизайна того периода. Сама модель B1 впервые появилась еще в восьмидесятых изначально как теннисная экипировка, но быстро стала популярной как повседневная обувь. Коллаборация выпущена тиражом в 200 пар и поступит в продажу 1 июня.

Цена:

8 490 рублей

ГДЕ КУПИТЬ:

в магазинах и на сайте Kixbox, в магазинах Fred Perry