10 oversize-рубашек для отпуска и рабочих будней

Если вы едете отдыхать без бойфренда, не беда. Главное, чтобы с собой была рубашка как с мужского плеча. Во-первых, гиперобъем — это уже непреходящий тренд. Во-вторых, это удобно: просторную рубашку можно носить вместо платья даже в городе, а на курорте накидывать на купальник, спасая кожу от полуденного солнца. Другой вариант — заправлять в летящую юбку или в джинсы на высокой талии. Поэкспериментируйте и наденьте рубашку наполовину навыпуск: в сочетании со светлым денимом, яркими ботильонами и узкими очками получится самый модный образ сезона. На случай, если рубашка все еще кажется вам скучным офисным дресс-кодом, обратите внимание на необычный крой или фактуру. Нам особенно нравятся открытая спина у Helmut Lang (идеально для лета!) и модель Top20 Studio из рельефной вискозы с кокеткой на спине.