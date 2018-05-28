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Кольца-признания: что нужно знать о новой коллекции ювелирного бренда U
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Кольца-признания: что нужно знать о новой коллекции ювелирного бренда U 

Harper’s Bazaar 10 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Российский ювелирный бренд, созданный выпускницей Строгановки Кристиной Рубиной, производит украшения со смыслом. Традиционно все, что создают в U, имеет особый дизайн: цифры и символы года рождения, а также стихии и планеты выгравированы прямо на изделиях. По словам создательницы бренда, главная идея — в умелом симбиозе материального и духовного, что и заключено во всех сериях ювелирной марки. Новая моноколлекция неслучайно называется Emotional Rescue. Эта линия украшений — про настоящие эмоции, про любовь и нежность: пять колец из желтого золота и серебра являются не просто историей о любови, но также и о стиле и идеальном минимализме. Названия новых моделей — Love U, ​Forever U, ​Special U​, ​Mad about U, ​Infinity U — вдохновлены идеей близости людей. Вариантов дизайна несколько: например, изделия можно изготовить на заказ в желтом золоте 750 пробы с бриллиантами. Ждать осталось недолго — продажи стартуют уже в июне.
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