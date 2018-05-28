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Екатерина Климова и Екатерина Вуличенко блистали на презентации модного бренда
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Екатерина Климова и Екатерина Вуличенко блистали на презентации модного бренда 

Журнал ОК! 9 часов назад
Екатерина Климова и Екатерина Вуличенко стали гостьями презентации модного бренда Jog Dog, что состоялась на днях в Москве. Актрисы выглядели очень ярко: Климова выбрала для мероприятия брюки и джемпер в нежных сиренево-голубых тонах и дополнила их белыми кедами и розовым клатчем, а Вуличенко надела цветную юбку, к которой подобрала желтую блузу, голубые туфли и малиновую сумочку.
Среди гостей также отметились Игорь Верник, Ян Гэ, Мария Шумакова, Никита Панфилов, Марьяна Спивак, Митя Фомин, Елена Захарова, Руслан Нигматуллин, Алена Хмельницкая, Ольга Медынич и другие знаменитости.
Евгений Пронин, Екатерина Климова
Мария Шумакова
Никита Панфилов
Марьяна Спивак с семьей
Игорь Верник
Ян Гэ  Алена Хмельницкая
Джемал Тетруашвили, Ольга Медынич
Руслан Нигматуллин с семьей
Екатерина Климова, Екатерина Вуличенко
Алена Чехова
Евгений Пронин
Елена Захарова
Галина Боб
Митя Фомин
Бренд представил новую коллекцию обуви для женщин, мужчин и детей к осенне-зимнему сезону. В женской линейке представлены высокие сапоги на молнии и на липучках, ботинки со шнурками, трикотажными манжетами и меховой отделкой из кролика и енота. В мужской линии — сапоги на липучках, кеды, ботинки со шнуровкой и сапоги с овчиной на массивной устойчивой подошве.
Для самых маленьких дизайнеры подготовили ботинки и сапожки на молнии и липучке, со специальной антискользящей подошвой, анатомической стелькой и непромокаемой мембраной, сохраняющей тепло.
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