Екатерина Климова и Екатерина Вуличенко блистали на презентации модного бренда

Екатерина Климова и Екатерина Вуличенко стали гостьями презентации модного бренда Jog Dog, что состоялась на днях в Москве. Актрисы выглядели очень ярко: Климова выбрала для мероприятия брюки и джемпер в нежных сиренево-голубых тонах и дополнила их белыми кедами и розовым клатчем, а Вуличенко надела цветную юбку, к которой подобрала желтую блузу, голубые туфли и малиновую сумочку.

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Екатерина Климова, Екатерина Вуличенко

Алена Чехова

Евгений Пронин

Елена Захарова

Митя Фомин

Бренд представил новую коллекцию обуви для женщин, мужчин и детей к осенне-зимнему сезону. В женской линейке представлены высокие сапоги на молнии и на липучках, ботинки со шнурками, трикотажными манжетами и меховой отделкой из кролика и енота. В мужской линии — сапоги на липучках, кеды, ботинки со шнуровкой и сапоги с овчиной на массивной устойчивой подошве.

Для самых маленьких дизайнеры подготовили ботинки и сапожки на молнии и липучке, со специальной антискользящей подошвой, анатомической стелькой и непромокаемой мембраной, сохраняющей тепло.