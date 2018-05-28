Худшие звездные образы недели: Снегурочка, уборщица и потрепанная ворона

Каннский фестиваль закончился, а наряды все никак не забудутся. Для выхода на красную дорожку фигуристка выбрала наряд весенней Снегурочки. Почему весенней? Все просто: именно весной белый снег превращается в серую слякоть.

Этот наряд делает из актрисы какую-то уборщицу Валечку: длинное бесформенное платье на бретелях поверх белой майки, да еще и с желтой сумкой через плечо выглядят скучно и обыденно.

Кажется, певица переборщила с цветом и стала напоминать не то павлина, не то фазана. Было бы достаточно одной накидки без добавления дико-яркого мейкапа.

Все бы ничего, если бы Алеся появилась в таком виде на церемонии «Грэмми», где смотрелась бы уместно рядом с такими же полуобнаженными звездами. Но на открытии корнера Vionnet в ЦУМе девушка выглядела замерзшей и недовольной — хотелось накинуть ей на плечи плед.

Лиза Арзамасова

Лиза — совсем еще молодая девчонка, но одевается так, будто ей далеко за 50. Что это за бесцветные ткани, что за синий платочек на шее, что за длина, скрывающая фигуру! Лиза, мы уверены: тебе есть что показать, скорее переодевайся!

Маша обожает сочетать принты, из-за этого ее образы часто выглядят спорно. Этот наряд тоже перегружен яркими цветами и рисунками, которые сбивают с толку и превращают образ в винегрет.

То ли певица очень быстро собиралась, то ли действительно видит себя в таком образе, напоминающем потрепанную ворону. Прежде чем надеть юбку с перьями, стоит трезво оценить свои ноги и подобрать правильную обувь, например остроносые балетки или лодочки на шпильке, но никак не зеленые кроссовки, которые визуально искривляют ноги. Другие провальные образы звезд:

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