Ботфорты-кроссовки, эклектика 80-х и не только в юбилейной коллекции Николя Гескьера для Louis Vuitton

28 мая на юге Франции в музее современного искусства Foundation Maeght прошёл круизный показ новой коллекции Louis Vuitton

Николя Гескьер в этом году отмечает первый юбилей сотрудничества с модным Домом Louis Vuitton. Ещё на прошлой неделе стало известно, что дизайнер продлил контракт с известным брендом. Как он сам выразился ранее, его «средства стилистического выражения едины с философией Дома». Видимо, так продолжается и до сих пор.

Пятый показ новой коллекции Resort Николя увековечил сотрудничеством с легендарным стилистом Vogue и гуру моды Грейс Коддингтон. Благодаря их совместным усилиям, на однжде и аксессуарах появились анималистичные принты. Вдохновителями Грейс и Николя стали их любимцы — кошки Пампкин и Бланкет и собака Леон.

Но это не единственное, чем удивил публику Гескьер. Эклектичный пошив, сложные драпировки, неожиданные вышивки — всё это напоминает костюмы героев фантастических фильмов.

Культовые «уродливые» кроссовки соединяются с кожаными ботфортами и рождают новый тренд на ближайшую осень. Большое внимание дизайнер уделяет деталям: каждый предмет одежды выглядит как настоящее сокровище.

Стилистика 1980-х и оммаж к коллекции современного искусства Маэта соединили в себе прошлое и будущее, создав нечто эксцентричное.

Круизный показ привлёк более 600 зрителей, половина из которых постоянные гости Дома. Среди них оказались Эмма Стоун Сиенна Миллер , Дженнифер Коннели, Рут Негга и Лора Харриер. Очарованным показом звездам всё равно придётся подождать: капсульная коллекция Louis Vuitton поступит в продажу только в октябре.

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Текст: Татьяна Зубахина

Фото: Vogue.com