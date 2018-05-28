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Кроссовки-ботфорты, брелоки с котиками и ковбойские шляпы в новой коллекции Louis Vuitton
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Кроссовки-ботфорты, брелоки с котиками и ковбойские шляпы в новой коллекции Louis Vuitton 

Собака 5 часов назад
Фото: Собака
За несколько часов до показа resort-коллекции Louis Vuitton команда бреда выложила в «инстаграм» мультяшного котика — он «позировал» на фоне голубого неба и держал в руках мышь: смысл картинки подписчики так и не уловили. Оказалось, что «котик» — это брелок на новых футуристичных сумках марки (не все же ей быть из сезона в сезон серьезной!), а в качестве других стейтмент-элементов выступили ковбойские шляпы, жакеты из перьев, очки из клипа «Satisfaction» и кроссовки-ботфорты — видимо, ботфорты-чулки и кроссовки-носки Николя Гескьеру уже кажутся пережитком прошлого.
Если раньше дизайнер мешал две временные эпохи — прошлое и будущее, то на этот раз соединил в коллекции вообще все: ренессанс, 80-е, родео, искусство граффити и архитектуру. В бьюти-образах моделей даже прослеживалась отсылка к показу Gucci — на их лбах вспыхнуло пламя (а у итальянского бренда был «третий глаз»!).
Ирония была и в самом сет-дизайне шоу: во дворе музея современного искусства Fondation Maeght в Сен-Поль де Вансе были установлены фигуры, имитировавшие походку моделей. Жаль, по сравнению с девушками в шелковых красных блузах, белоснежных брючных костюмах, оверсайз-джинсовках, этнических туниках и кожаных жакетах они выглядели очень голо и очень скучно. Фото: vogue.com
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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