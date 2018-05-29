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Louis Vuitton создали коллекцию вместе с Грейс Коддингтон
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Louis Vuitton создали коллекцию вместе с Грейс Коддингтон 

FashionTime 9 часов назад
Фото: FashionTime
Котики на сумках и одежде — прошедший вчера вечером круизный показ Louis Vuitton порадовал новой коллаборацией. На этот раз французский модный Дом объединились с легендарной женщиной из мира глянцевой журналистики и создали капсульную коллекцию вещей и аксессуаров.
Грейс Коддингтон — знаменитая кошатница. Именно ее питомцы и стали главным объектом вдохновения. Вместе с креативным директор Louis Vuitton Николя Жескьером Грейс перенесла изображения животных в модную плоскость. Так получились брелоки, принтованные пижамы, в одной из которых госпожа Коддингтон лично прибыла на круизный показ, а такжы сумки в форме кошек. Украсили коллекцию и питомцы креативного директора. Жескьер очень любит собак — они вместе c кошками Грейс тоже появились в коллекции. Вещи можно будет купить уже грядущей осенью.
Публикация от @carinebizet 28 Май 2018 в 11:11 PDT  Публикация от @bartpumpkin 28 Май 2018 в 12:21 PDT  Публикация от Pattle Chic (@pattlecism) 28 Май 2018 в 10:15 PDT
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