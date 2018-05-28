6 неочевидных, но дико модных принтов этого лета

Говорим «принты» и обычно подразумеваем клетку, горох, полоску или леопардовый принт — традиционную четверку, которую вы можете найти фактически у каждой второй марки в коллекции. С этими рисунками все в принципе понятно: классика она и есть классика, хотя за счет нетривиальных продуманных сочетаний любой из этих принтов будет смотреться современно и круто. Но сегодня мы отойдем от уже всем знакомых аксиом и пройдемся по принтам более оригинальным с целью отыскать для вас нового любимчика. В конце концов, летом для ярких и смелых рисунков наступает самое подходящее время.

Коллажная техника

Определением «коллаж» мы охарактеризовали одну заметную микротенденцию на подиуме: сочетать в одном образе или в одной вещи сразу несколько ярких принтов. К примеру, у Prada рубашки и платья были сшиты из кусочков совершенно разных и не сочетающихся между собой материалов, а у Marni по этому же принципу компоновались цельные вещи: клетка — с цветочками, полоска — с клеткой.

Prada, весна-лето 2018

Marni, весна-лето 2018

Радуга-дуга

Летние коллекции в принципе пестрят всеми оттенками радуги, но мы с радостью отметили для себя, что сразу несколько дизайнеров выбрали радугу как основной лейтмотив для рисунка на одежде. Результат получился более чем впечатляющим, и в нынешние времена социальных сетей можно смело заявить, что радужные платья — лучшие наряды для красочных снимков для Instagram.

Tome, весна-лето 2018

Ralph Lauren, весна-лето 2018

Крупные цветы

В крупных цветочных узорах есть что-то монументальное: они как будто бы обретают свой реальный размер на одежде или даже превышают его, окутывая героиню своими нежными, воздушными, гибкими оковами. В таких платьях должно быть особенно приятно сливаться с природой где-нибудь в тропиках далеко-далеко от цивилизации.

Fendi, весна-лето 2018

Michael Kors, весна-лето 2018

Арт-школа

Тема искусства не перестает вдохновлять дизайнеров. На прошедшем недавно балу Met Gala 2018 сразу несколько звезд дефилировали по красной дорожке в платьях с принтами на манер картин итальянских художников Ренессанса. В коллекциях весны-лета 2018 арт-источников еще больше: это и современное искусство вроде абстракции Жоана Миро у Akris, и созданные много веков назад барельефы со сценами из жизни Древнего Рима на платьях, и вечно актуальный Энди Уорхол у Versace.

Akris, весна-лето 2018

Céline, весна-лето 2018

Герои мультфильмов

В 90-е футболки с героями мультфильмов носили не только дети, но и взрослые. Мода возвращается в таком же веселом духе и намекает на то, что над всеми этими приемами стоит одна более глобальная мировая тенденция — инфантилизм во взрослом возрасте, когда тебе пора бы уже повзрослеть и остепениться, а душа просит, наоборот, вернуться в детство.

Jeremy Scott, весна-лето 2018

Gucci, весна-лето 2018

«Банальщина»

Без чего человеку трудно выжить даже один день? Правильно, без денег и без еды. Именно эти ординарные в бытовом плане ценности Balenciaga и Dolce & Gabbana выносят на всеобщее обозрение в виде принтов на юбках и платьях. Ждем теперь еще суши и смартфоны на одежде, а потом и еще более приземленные вещи вроде… зубной щетки и туалетной бумаги.

Balenciaga, весна-лето 2018

Dolce & Gabbana, весна-лето 2018

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