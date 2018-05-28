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6 неочевидных, но дико модных принтов этого лета
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6 неочевидных, но дико модных принтов этого лета 

Sunmag 9 часов назад
Фото: Sunmag
Ирина Щапова, журналист, феминистка и неугомонный шопоголик
Говорим «принты» и обычно подразумеваем клетку, горох, полоску или леопардовый принт — традиционную четверку, которую вы можете найти фактически у каждой второй марки в коллекции. С этими рисунками все в принципе понятно: классика она и есть классика, хотя за счет нетривиальных продуманных сочетаний любой из этих принтов будет смотреться современно и круто. Но сегодня мы отойдем от уже всем знакомых аксиом и пройдемся по принтам более оригинальным с целью отыскать для вас нового любимчика. В конце концов, летом для ярких и смелых рисунков наступает самое подходящее время.
Коллажная техника
Определением «коллаж» мы охарактеризовали одну заметную микротенденцию на подиуме: сочетать в одном образе или в одной вещи сразу несколько ярких принтов. К примеру, у Prada рубашки и платья были сшиты из кусочков совершенно разных и не сочетающихся между собой материалов, а у Marni по этому же принципу компоновались цельные вещи: клетка — с цветочками, полоска — с клеткой.
Prada, весна-лето 2018
Marni, весна-лето 2018
Радуга-дуга
Летние коллекции в принципе пестрят всеми оттенками радуги, но мы с радостью отметили для себя, что сразу несколько дизайнеров выбрали радугу как основной лейтмотив для рисунка на одежде. Результат получился более чем впечатляющим, и в нынешние времена социальных сетей можно смело заявить, что радужные платья — лучшие наряды для красочных снимков для Instagram.
Tome, весна-лето 2018
Ralph Lauren, весна-лето 2018
Крупные цветы
В крупных цветочных узорах есть что-то монументальное: они как будто бы обретают свой реальный размер на одежде или даже превышают его, окутывая героиню своими нежными, воздушными, гибкими оковами. В таких платьях должно быть особенно приятно сливаться с природой где-нибудь в тропиках далеко-далеко от цивилизации.
Fendi, весна-лето 2018
Michael Kors, весна-лето 2018
Арт-школа
Тема искусства не перестает вдохновлять дизайнеров. На прошедшем недавно балу Met Gala 2018 сразу несколько звезд дефилировали по красной дорожке в платьях с принтами на манер картин итальянских художников Ренессанса. В коллекциях весны-лета 2018 арт-источников еще больше: это и современное искусство вроде абстракции Жоана Миро у Akris, и созданные много веков назад барельефы со сценами из жизни Древнего Рима на платьях, и вечно актуальный Энди Уорхол у Versace.
Akris, весна-лето 2018
Céline, весна-лето 2018
Герои мультфильмов
В 90-е футболки с героями мультфильмов носили не только дети, но и взрослые. Мода возвращается в таком же веселом духе и намекает на то, что над всеми этими приемами стоит одна более глобальная мировая тенденция — инфантилизм во взрослом возрасте, когда тебе пора бы уже повзрослеть и остепениться, а душа просит, наоборот, вернуться в детство.
Jeremy Scott, весна-лето 2018
Gucci, весна-лето 2018
«Банальщина»
Без чего человеку трудно выжить даже один день? Правильно, без денег и без еды. Именно эти ординарные в бытовом плане ценности Balenciaga и Dolce & Gabbana выносят на всеобщее обозрение в виде принтов на юбках и платьях. Ждем теперь еще суши и смартфоны на одежде, а потом и еще более приземленные вещи вроде… зубной щетки и туалетной бумаги.
Balenciaga, весна-лето 2018
Dolce & Gabbana, весна-лето 2018
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