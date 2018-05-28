5 новых идей, как носить юбку миди

Топ в стиле oversize

Юбка миди — очень женственный предмет гардероба. Поэтому круто совмещать ее с вещами, например, в спортивном стиле. Отлично подойдут свободный свитшот или худи в насыщенных оттенках. Смело подбирайте к луку босоножки на каблуке или классические лодочки.

Футболка

К юбке с ярким принтом выбирайте простую однотонную футболку или майку. Но не бойтесь экспериментировать с цветами: пусть это тоже будет яркий акцент. А очки, сумка и обувь в тон только добавят вашему образу характера и харизмы!

Кроссовки

Мы носим платья с кроссовками, поэтому имеем полное право собирать аутфиты и с юбками. Так, такая кружевная юбка в сочетании с белыми кедами или кроссовками станет отличным решением для образа на каждый день.

Несколько принтов

Сочетать в одном луке несколько ярких принтов — можно и нужно! Не бойтесь помирить в одном сете сложную юбку с цветочным узором и разноцветную футболку или топ. Просто подберите нейтральную обувь и минимум аксессуаров

Summer Time

И приз за самый летний и легкий вариант достается… сандалиям и шлепанцам. Выбирайте обувь с пометкой «ugly» и носите с самыми романтичными и девичьими сетами.