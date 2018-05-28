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5 новых идей, как носить юбку миди
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5 новых идей, как носить юбку миди 

SNCmedia.ru 9 часов назад
Фото: SNCmedia.ru
Топ в стиле oversize
Юбка миди — очень женственный предмет гардероба. Поэтому круто совмещать ее с вещами, например, в спортивном стиле. Отлично подойдут свободный свитшот или худи в насыщенных оттенках. Смело подбирайте к луку босоножки на каблуке или классические лодочки.
Футболка
К юбке с ярким принтом выбирайте простую однотонную футболку или майку. Но не бойтесь экспериментировать с цветами: пусть это тоже будет яркий акцент. А очки, сумка и обувь в тон только добавят вашему образу характера и харизмы!
Кроссовки
Мы носим платья с кроссовками, поэтому имеем полное право собирать аутфиты и с юбками. Так, такая кружевная юбка в сочетании с белыми кедами или кроссовками станет отличным решением для образа на каждый день.
Несколько принтов
Сочетать в одном луке несколько ярких принтов — можно и нужно! Не бойтесь помирить в одном сете сложную юбку с цветочным узором и разноцветную футболку или топ. Просто подберите нейтральную обувь и минимум аксессуаров
Summer Time
И приз за самый летний и легкий вариант достается… сандалиям и шлепанцам. Выбирайте обувь с пометкой «ugly» и носите с самыми романтичными и девичьими сетами.
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