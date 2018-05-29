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У садоводов появились собственные часы
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У садоводов появились собственные часы 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: Lenta.ru
Швейцарский часовой бренд Rado продолжил сотрудничество с ассоциацией Grandi Giardini Italiani, объединяющей более 130 садов по всей Италии. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда.
Rado выпустил в ознаменование этого сотрудничества новую модель часов True Thinline Nature с кварцевым механизмом ETA 282.002, заключенным в корпусе из керамики зеленого цвета и на браслете из того же материала, с выгравированными на перламутровом циферблате прожилками древесного листа.
«Мы невероятно рады продолжению сотрудничества с Grandi Giardini Italiani, — сказал президент компании Rado Матиас Брешан. — Мы верим, что оно успешно благодаря общей страсти к дизайну и миру природы, которая нашла отражение в новой коллекции часов True Thinline Nature». «Наш союз основан на взаимном увлечении красотой и природой, что вдохновило нас на создание новой коллекции часов бренда Rado, ставшей также частичкой истории Grandi Giardini Italiani», — прокомментировала в свою очередь Джудит Вейд, основательница Grandi Giardini Italiani.
Grandi Giardini Italiani — ассоциация владельцев и кураторов итальянских садов, основана в 1997 году. Цель ассоциации — сделать сады доступными для широкой публики. Она включает 135 садрв в 12 регионах Италии и принимает более 8 миллионов посетителей в год. Некоторые из частных итальянских садов, чьи владельцы входят в ассоциацию, разбиты более 500 лет назад.
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