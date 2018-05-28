Вдохновение природой: бренд Rado представил новую коллекцию

Свежие модели стали продолжением сотрудничества с проектом «Великие итальянские сады».

В 1997 году Джудит Вейд решилась на создание ассоциации Grandi Giardini Italiani или «Великие итальянские сады». Проект начал сотрудничество с владельцами и кураторами уникальных садов по всей Италии, чтобы сделать их более доступными для обычных посетителей. Мало кто знает, но ландшафтный дизайн на Аппенинском полуострове — дело небезынтересное, да и многие участники ассоциации могут похвастаться архитектурными памятниками на своей территории.

Проект приглянулся швейцарскому часовому бренду Rado. Взаимный интерес перерос в продолжительное сотрудничество и новую коллекции часов True Thinline Nature. Природные мотивы воплотились в цветовой гамме линейки: изумрудно-зеленый, напоминающий о зелени садов, насыщенный синий — как дань морскому началу и глубокий коричневый.

«Наше сотрудничество основано на взаимном увлечении красотой и природой, что вдохновило нас на создание новой коллекции часов бренда Rado, ставшей также частичкой истории Grandi Giardini Italiani», — прокомментировала Джудит Вейд.

Презентация новой коллекции прошла на вилле Гамберайя во Флоренции, входящей в состав ассоциации. На мероприятии замечена актриса и модель Касия Смутняк

Касия Смутняк

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