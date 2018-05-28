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В Нью-Йорке пройдет «Неделя французской моды»
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В Нью-Йорке пройдет «Неделя французской моды» 

The Blueprint 9 часов назад
Фото: The Blueprint
Похоже, в Нью-Йорке мало своей недели моды, в расписании которой пока всего 4 показа. Организация French Touch USA планирует провести еще одну — «Неделю французской моды» (French Fashion Week). Событие пройдет с 27 по 29 марта 2019 года, там представят свои коллекции французские бренды мужской и женской одежды, аксессуаров и украшений, а также те, кто занимается высокотехнологичными разработками в моде. Хедлайнером мероприятия станет дизайнер Оливье Лапидус, который некоторое время назад был креативным директором Lanvin, а теперь развивает собственный бренд. Также в программе будут показы фильмов, выставка модной фотографии и церемония награждения French Fashion Week awards.
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