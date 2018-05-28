Провал дня: Леди Гага снова фрикует и носит леопардовое пальто с огромными плечами, копыта и макияж на пол-лица

32-летняя певица Леди Гага недавно радовала и поклонников, и хейтеров сменой имиджа: из вечного экспериментатора она на время превратилась в кинодиву 1950-х. Однако период подражания Мэрилин Монро Одри Хэпберн оказался конечным, и теперь Леди Гага снова расхаживает по улицам в почти карнавальных костюмах. Накануне папарацци засняли ее в Нью-Йорке в объемном леопардовом пальто с огромными плечами, с макияжем, убежавшим на скулы, и в леопардовых штанах-ботфортах с копытами. Несмотря на то, что от Гаги мы уже видели все, этот look — однозначный провал сценической дивы. Образ певица дополнила сумочкой-ящиком и черным ремнем. А как тебе образ Леди Гаги — прогулялась бы так по улицам Москвы? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, East News / RCF, Ghosts / MEGA