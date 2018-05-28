Ещё
Провал дня: Леди Гага снова фрикует и носит леопардовое пальто с огромными плечами, копыта и макияж на пол-лица
Далее:
Читайте также:
Ещё

Провал дня: Леди Гага снова фрикует и носит леопардовое пальто с огромными плечами, копыта и макияж на пол-лица 

WMJ.ru 9 часов назад
Фото: WMJ.ru
32-летняя певица Леди Гага недавно радовала и поклонников, и хейтеров сменой имиджа: из вечного экспериментатора она на время превратилась в кинодиву 1950-х.
Однако период подражания Мэрилин Монро и Одри Хэпберн оказался конечным, и теперь Леди Гага снова расхаживает по улицам в почти карнавальных костюмах. Накануне папарацци засняли ее в Нью-Йорке в объемном леопардовом пальто с огромными плечами, с макияжем, убежавшим на скулы, и в леопардовых штанах-ботфортах с копытами. Несмотря на то, что от Гаги мы уже видели все, этот look — однозначный провал сценической дивы.
Образ певица дополнила сумочкой-ящиком и черным ремнем. А как тебе образ Леди Гаги — прогулялась бы так по улицам Москвы?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram, East News / RCF, Ghosts / MEGA
WMJ.ru: последние новости
Сияющая и свободная Шнурова показала хрупкую фигуру и агрессивный макияж на коктейле Vogue, Louis Vuitton и Running Hearts Горячие бекстэйдж кадры новой кампании Tommy Hilfiger с Винни Харлоу и Хейли Болдуин стали доступны в сети Как одеться, чтобы подчеркнуть сексуальность и не выглядеть при этом пошло
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть70
20 самых романтичных татуировок для пар4
Нюша «выдавила» грудь платьем
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад26
Звёзды, которые убили свою красоту пластикой
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:44
Факты о женщинах, которые они сами не знают
Психология Здоровье
01:51
Модель похвасталась костлявыми ягодицами
Красота
00:47
Нагиев показал сексуальный торс и сердечко на шее
Звёзды Шоу-бизнес
05:28
Загадки, на которые большинство не ответит
Психология
08:41
Звёзды, которые убили свою красоту пластикой
Звёзды
07:07
Переживете ли вы зомби-апокалипсис: тест
Психология
03:56
Головоломки, которые откроют правду о вас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение