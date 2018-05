В сети удвилены рубашко-футболке от французского дома моды за 80 тыс. руб.

В сети появилась фотография футболки, к которой пришита рубашка. Необычный гибрид мгновенно стал темой для споров вокруг его вида и, конечно же, стоимости.

И это неудивительно, ведь рубашко-футболка обойдется любителям горячих трендов в 80 тысяч рублей.

Здесь и далее фото с сайта balenciaga.com Снимок прогрессивного элемента одежды появился на сайте магазина Balenciaga. Авторы товара рассказали в описании, что это никакая не шутка, а серьезный элемент гардероба, предназначенный для двухвариантного ношения.

В интернете новинку от Balenciaga оценили по достоинству и стали строить догадки по поводу ее истинного предназначения.

For fridays. When you have work then the bar later

«Это для пятницы. Когда ты целый день работал, а потом идешь вечером в бар».

Thats when youre trying to dry up a newly washed polo while going out.

«Когда ты пытаешься высушить только что постиранную футболку, но тебе уже пора выходить из дома».

Однако некоторых совсем не удивил новый тренд, и они приводили свои примеры высокой моды.

Dude looks like hes about to burst out laughing lol — Mikey (@_Mikehaze) 27 мая 2018 г.

«Чувак на фотке выглядит так, будто он сейчас заржет».

Однако Balenciaga не единственный дом моды, который решил использовать вариативную одежду. У бренда Vetements тоже есть похожие варианты.

Vetements on the bs too pic.twitter.com/MZI4eoQUkx

