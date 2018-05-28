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В сети удвилены рубашко-футболке от французского дома моды за 80 тыс. руб.
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В сети удвилены рубашко-футболке от французского дома моды за 80 тыс. руб. 

PlayboyRussia.com 8 часов назад
Фото: PlayboyRussia.com
В сети появилась фотография футболки, к которой пришита рубашка. Необычный гибрид мгновенно стал темой для споров вокруг его вида и, конечно же, стоимости.
И это неудивительно, ведь рубашко-футболка обойдется любителям горячих трендов в 80 тысяч рублей.
Здесь и далее фото с сайта balenciaga.com  Снимок прогрессивного элемента одежды появился на сайте магазина Balenciaga. Авторы товара рассказали в описании, что это никакая не шутка, а серьезный элемент гардероба, предназначенный для двухвариантного ношения.
В интернете новинку от Balenciaga оценили по достоинству и стали строить догадки по поводу ее истинного предназначения.
For fridays. When you have work then the bar later
— ALIP (@moxie_mo) 27 мая 2018 г.
«Это для пятницы. Когда ты целый день работал, а потом идешь вечером в бар».
Thats when youre trying to dry up a newly washed polo while going out.
— patrick john ibañez (@JuanPatricioPo) 27 мая 2018 г.
«Когда ты пытаешься высушить только что постиранную футболку, но тебе уже пора выходить из дома».
Однако некоторых совсем не удивил новый тренд, и они приводили свои примеры высокой моды.
pic.twitter.com/ZZvMnJj1dR
— Temporado Papi (@Linux_OS_) 26 мая 2018 г.
Dude looks like hes about to burst out laughing lol  — Mikey (@_Mikehaze) 27 мая 2018 г.
«Чувак на фотке выглядит так, будто он сейчас заржет».
Однако Balenciaga не единственный дом моды, который решил использовать вариативную одежду. У бренда Vetements тоже есть похожие варианты.
Vetements on the bs too pic.twitter.com/MZI4eoQUkx
— Jay (@godhov) 26 мая 2018 г.
Ранее мы писали про девочку с Гавайев, которая высмеивает тренд оверсайзовой одежды, создавая в фотошопе гипероверсайзовые вещи и примеряя их на знаменитостях.
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