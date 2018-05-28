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«Бабушкам баловство разрешается!»: яркий наряд Ларисы Рубальской привлек внимание
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«Бабушкам баловство разрешается!»: яркий наряд Ларисы Рубальской привлек внимание 

Eva.ru 7 часов назад
Фото: Eva.ru
Известная поэтесса Лариса Рубальская посетила светское мероприятие в ярко-синем платье, подобрав сумочку и туфли в тон. Броский образ выделил знаменитость из толпы, привлекая внимание как к ее фигуре, так и к общему внешнему виду 72-летней Ларисы.
На днях в рамках XVIII Открытого фестиваля искусств «Черешневый Лес» на Малой сцене Театра Наций столицы был представлен спектакль «Каштанка» Псковского драматического театра в постановке Юлии Пересильд. Среди гостей мероприятия публика отметила приход советской и российской поэтессы Ларисы Рубальской, чей яркий наряд привлек внимание к ее фигуре. Так, к изумлению почитателей, творческая женщина сумела выделиться из общей массы гостей, нарядившись в синий монохром.
Сумка от «Dior», закрытое платье, отделанное кружевами, и даже туфли Ларисы — все было выдержано в лаконичном синем цвете. Однако многие поклонники с трудом восприняли замысловатые кружева на платье Рубальской, справедливо отметив, что они значительно удешевляют общий вид знаменитости. По мнению критически настроенной публики сети, простые ткани куда лучше и органичнее смотрелись бы на поэтессе.
«Любопытно как сумка «Диор» смотрится бабушкином образе Рубальской. А, наверное, вещи то неплохие, не дешевые, но вместе…» «Да, тоже в задумчивости зависла на синем тотал-луке Ларисы. Впрочем, у нас в России вычурность почти норма в одежде, видимо, люди так пытаются компенсировать серость зданий и климата» «К такой сумке просто кружева не надо» «Да ладно, бабушкам такое баловство разрешается» «Мне кажется, если б было лаконичного кроя платье из плотного материала — было б лучше»
Нельзя не отметить, что нашлись и те, кто в силу возраста Ларисы был готов все простить 72-летней знаменитости, отмечая, что ее активный образ жизни достоин лишь восхищения, а на наряд можно и закрыть глаза. К слову, всегда питал особую слабость к дамам постарше и супруг Аллы Пугачевой. Впрочем, юморист и пародист Максим Галкин никогда не скрывал своего восхищения женщинами в возрасте, хотя на днях и удивил чистосердечным признанием, что свой особый вкус начал проявлять еще в школьном возрасте.
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