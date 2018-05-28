«Бабушкам баловство разрешается!»: яркий наряд Ларисы Рубальской привлек внимание

Известная поэтесса Лариса Рубальская посетила светское мероприятие в ярко-синем платье, подобрав сумочку и туфли в тон. Броский образ выделил знаменитость из толпы, привлекая внимание как к ее фигуре, так и к общему внешнему виду 72-летней Ларисы.

На днях в рамках XVIII Открытого фестиваля искусств «Черешневый Лес» на Малой сцене Театра Наций столицы был представлен спектакль «Каштанка» Псковского драматического театра в постановке Юлии Пересильд . Среди гостей мероприятия публика отметила приход советской и российской поэтессы Ларисы Рубальской, чей яркий наряд привлек внимание к ее фигуре. Так, к изумлению почитателей, творческая женщина сумела выделиться из общей массы гостей, нарядившись в синий монохром.

Сумка от «Dior», закрытое платье, отделанное кружевами, и даже туфли Ларисы — все было выдержано в лаконичном синем цвете. Однако многие поклонники с трудом восприняли замысловатые кружева на платье Рубальской, справедливо отметив, что они значительно удешевляют общий вид знаменитости. По мнению критически настроенной публики сети, простые ткани куда лучше и органичнее смотрелись бы на поэтессе.

«Любопытно как сумка «Диор» смотрится бабушкином образе Рубальской. А, наверное, вещи то неплохие, не дешевые, но вместе…» «Да, тоже в задумчивости зависла на синем тотал-луке Ларисы. Впрочем, у нас в России вычурность почти норма в одежде, видимо, люди так пытаются компенсировать серость зданий и климата» «К такой сумке просто кружева не надо» «Да ладно, бабушкам такое баловство разрешается» «Мне кажется, если б было лаконичного кроя платье из плотного материала — было б лучше»