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Где купить любимую косметику звезд с сияющим эффектом?
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Где купить любимую косметику звезд с сияющим эффектом? 

Peopletalk 55 минут назад
Фото: Peopletalk
Этим летом в тренде сияние, а значит, без косметики с шиммером и блеском никак не обойтись. Чтобы тебе было легче выбрать свой идеальный бьюти-продукт, мы нашли средства, которые чаще всего используют звезды.

Хайлайтер Ким Кардашьян

Ким Кардашьян обожает делать макияж, и, конечно же, использует хайлайтеры. Кстати, по ее словам, последние новинки из коллекции KKW Beauty — самые лучшие, какие ей только приходилось пробовать. «Мне нравится наносить их на скулы, нос и на арку Купидона (над губой). С ними просто и быстро делать сияющий макияж», — делится Ким.

Люминайзер Миранды Керр

Если Миранда Керр хочет придать коже сияния, то она предпочитает использовать люминайзеры в розовом оттенке. «Не обязательно делать полностью блестящий макияж. Можно выделить несколько зон, и этого будет вполне достаточно. Например, чтобы сделать взгляд более открытым, нанеси немного люминайзера под бровь», — делится Миранда.

Хайлайтер Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес любит рассыпчатые текстуры, поэтому и средство с сиянием у нее тоже в виде порошка. «Такие средства не ложатся плотным слоем, они создают блестящую дымку и выглядят очень естественно», — подчеркивает Джей Ло.

Палетка для макияжа Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор любит сочетать несколько оттенков, даже если они с шиммером. Поэтому у нее всегда под рукой Flower Beauty Galactic Glow Holographic Palette. Если Дрю хочет создать максимально естественный макияж, она наносит немного хайлайтера только на скулы.
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