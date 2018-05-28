Ещё
Юлия Ковальчук и Наталья Подольская в роскошных платьях вышли в свет со своими мужьями
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юлия Ковальчук и Наталья Подольская в роскошных платьях вышли в свет со своими мужьями 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
На минувших выходных состоялась ежегодная музыкальна премия канала RU.TV. На сцене выступили яркие исполнители, в числе которых оказались Ольга Бузова, Ани Лорак, Вера Брежнева, Сергей Лазарев и многие другие знаменитости. Все они поразили зрителей своими необычными нарядами. Другие блистали на красной дорожке. Так Юлия Ковальчук вышла в свет вместе со своим мужем Алексеем Чумаковым.
После того как в прошлом году родилась их дочь Амелия, пара редко появляется на публике. Юлия выбрала объемное розовое платье, которое скрыло ее фигуру. Свой образ она предложила назвать «зефиринка» или «бизешечка». Певица отметила, что талия у нее есть, хоть ее и не видно в этом наряде. Супруг артистки предпочел лаконичный черный костюм, который выглядел слегка мешковатым на высоком молодом человеке. Поклонники пришли в восторг от образа Ковальчук. Многие также отметили, что Алексей заметно похудел.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1789116574084655527_26023306"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Еще одна пара в тот день привлекла к себе много внимания. Наталья Подольская пришла на премию в сопровождении мужа Владимира Преснякова. Она выбрала легкое платье в цветочек, которое дополнила массивным золотым украшением. Наряд подчеркнул стройную фигуру артистки. Владимир, как и Чумаков, выбрал черный наряд, дополнив его аксессуарами в виде цепочек. Поклонники отметили, что они очень гармонично смотрятся вместе. «Платье огонь! Такое нежное, воздушное…», «Очень стильные и креативные», «Самое классное платье », — отозвались пользователи Сети.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1788367736184021226_25769240"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2484375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2484375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Teleprogramma.pro: последние новости
«Не по возрасту и статусу»: Кейт Бланшетт в цветочном образе не впечатлила критика Дорогая женщина: Наталья Водянова засияла в золотом платье Мейкап-баттл в Каннах: Ирина Шейк VS Анна Чиповская. Голосуйте, чей макияж вам нравится больше
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть70
20 самых романтичных татуировок для пар4
Нюша «выдавила» грудь платьем
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад26
Звёзды, которые убили свою красоту пластикой
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:44
Факты о женщинах, которые они сами не знают
Психология Здоровье
01:51
Модель похвасталась костлявыми ягодицами
Красота
00:47
Нагиев показал сексуальный торс и сердечко на шее
Звёзды Шоу-бизнес
05:28
Загадки, на которые большинство не ответит
Психология
08:41
Звёзды, которые убили свою красоту пластикой
Звёзды
07:07
Переживете ли вы зомби-апокалипсис: тест
Психология
03:56
Головоломки, которые откроют правду о вас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение