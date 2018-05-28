Юлия Ковальчук и Наталья Подольская в роскошных платьях вышли в свет со своими мужьями

После того как в прошлом году родилась их дочь Амелия, пара редко появляется на публике. Юлия выбрала объемное розовое платье, которое скрыло ее фигуру. Свой образ она предложила назвать «зефиринка» или «бизешечка». Певица отметила, что талия у нее есть, хоть ее и не видно в этом наряде. Супруг артистки предпочел лаконичный черный костюм, который выглядел слегка мешковатым на высоком молодом человеке. Поклонники пришли в восторг от образа Ковальчук. Многие также отметили, что Алексей заметно похудел.

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Еще одна пара в тот день привлекла к себе много внимания. Наталья Подольская пришла на премию в сопровождении мужа Владимира Преснякова . Она выбрала легкое платье в цветочек, которое дополнила массивным золотым украшением. Наряд подчеркнул стройную фигуру артистки. Владимир, как и Чумаков, выбрал черный наряд, дополнив его аксессуарами в виде цепочек. Поклонники отметили, что они очень гармонично смотрятся вместе. «Платье огонь! Такое нежное, воздушное…», «Очень стильные и креативные», «Самое классное платье », — отозвались пользователи Сети.

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