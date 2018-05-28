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Дизайнер Вячеслав Зайцев рассказал, что для него является источником вдохновения
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Дизайнер Вячеслав Зайцев рассказал, что для него является источником вдохновения 

RT на русском 7 часов назад
Дизайнер Вячеслав Зайцев назвал свой источник вдохновения, сообщает kp.ru.
«Природа — самый лучший источник вдохновения. Природа и красивые люди», — сказал он.
Зайцев также рассказал о последних тенденциях в моде. По его словам, ожидается «разностилье».
«Уже предлагается одновременно множество тенденций. Обычному человеку трудно разобраться. Это ужасно, на самом деле. Какое-то «безмодье» получается», — отметил он.
Зайцев считает, что стилист в данной ситуации является единственным человеком, который может помочь.
Ранее «Дни.ру» сообщали о цикле выставочных проектов Александра Васильева о моде на ВДНХ в Москве.
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