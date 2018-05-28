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Valentino выпустят коллекцию средств для макияжа
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Valentino выпустят коллекцию средств для макияжа 

Harper’s Bazaar 42 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Бьюти-гигант L'Oréal и Valentino подписали контракт, в рамках которого будет разработана коллекция средств для макияжа и парфюмерная линия под маркой французского модного Дома. «Мы очень взволнованы новым сотрудничеством с L'Oréal для дальнейшего развития нашего бизнеса в сфере красоты. Мы считаем, что Valentino обладают большим потенциалом в этой категории и что с беспрецедентным опытом L'Oréal в этом секторе мы сможем реализовать свой потенциал», — прокомментировал сделку CEO Valentino Стефано Сасси.
Первые плоды этого сотрудничества мы увидим не раньше января 2019 года. Но мы уверены, что ожидание будет стоить результата.
L'Oréal announces today the signature of a worldwide long-term license agreement with @MaisonValentino for the creation, development and distribution of fine fragrances and luxury beauty. https://t.co/HA5maIzOXZ pic.twitter.com/Bz8klWY6Hi
— L'Oréal Group (@Loreal) May 28, 2018
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