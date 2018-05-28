Губная гармония: лучшие помады и бальзамы

Нюдовые помады в тренде вот уже несколько сезонов. Поэтому nude lipstick должна быть в вашей косметичке и, само собой, на губах. Но здесь главное — подобрать «правильный» оттенок, который чтобы выгодно подчеркнет именно ваш тон кожи. Например, если у вас светлая кожа, то лучше выбрать розоватые оттенки. Обладательницы оливковой кожи могут остановить свой выбор на бежевых и персиковых тонах. Если ваше лицо уже тронул загар, обратите внимание на темные цвета.

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Полную палитру буквально для каждого тона кожи — бежевый, персиковый, розовый и коричневый — можно найти в новой коллекции Rouge Velvet The Lipstick от Bourjois. Но какой бы нюдовый оттенок вы ни выбрали, помада для губ Rouge Velvet The Lipstick обеспечит максимально бархатное покрытие, матовый финиш и стойкость 24 часа без сухости кожи. Благодаря эксклюзивной формуле из воска, легких масел и интенсивного пигмента, она невероятно комфортно ощущается на губах. А удобный аппликатор в виде капли позволит аккуратно нанести ее и не допустить промахов.

Если же хочется поэкспериментировать, то можно создать wow-look с жидкой помадой Stay Matte Liquid Lip Colour от RIMMEl. В их линейке среди 15 оттенков тоже есть и розовые, и мягкие нюдовые. Но для самых экстремальных модниц бренд приготовил несколько сюрпризов — например, экспрессивный фиолетовый Plum This Show #810, электрический сапфирный Blue Iris #830 и даже готический черный Pitch Black #840.

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Беспокоиться о том, что эти яркие помады сотрутся или смажутся, не стоит. Все помады — невероятно стойкие. Чашка кофе, вкусный обед и даже поцелуи — ничто не нарушит идеальный образ!

Главное — уход

Для того, чтобы помада ложилась на губы идеально, надо их правильно подготовить. Бальзам-эссенция для губ Kiss Kiss от TONYMOLY делает кожу губ мягкой, нежной и гладкой. Мед, масла макадамии и жожоба оказывают глубокое увлажняющее и питательное действия.

Витамины и минеральные вещества, проникая вглубь кожи, оказывают омолаживающее действие, а также защищают от действия УФ-лучей и обветривания. Регулярное применение бальзама помогает справиться с раздражениями, шелушением и сухостью губ. Приятный бонус: бальзам визуально придает губам небольшой объем, а также ровную глянцевую поверхность. Ну а легкий аромат добавить солнечного настроения!

Если же необходимы более действенные средства, то в качестве SOS отлично подойдет NUTRITIC для губ от La Roche-Posay. Этот бальзам воздействует сразу на четыре признака сухих чувствительных губ: сухость, раздраженность, тонкая кожа, трещинки. Как известно, к сухости и шелушению приводит недостаток керамидов. Именно они являются основным структурным элементом гидролипидного слоя кожи, необходимого для защиты от агрессивных внешних факторов и профилактики потери влаги. Так вот, в составе этого бальзама — как раз биолипиды + керамиды 5, которые надолго восстанавливают защитный кожный барьер.