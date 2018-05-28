Полина Гагарина показала, в чем идеально гулять по городу этим летом

@gagara1987Полина Гагарина показала, в чем идеально гулять по городу этим летомМногие девушки задаются вопросом: как придерживаться активного образа жизни и при этом выглядеть женственной? Полина Гагарина (31) поделилась с подписчиками своей находкой в Instagram: девушка выложила фотографию в летнем платье-сарафане во время велосипедной прогулки. В комментариях подписчики справедливо задавались вопросом, удобно ли в такой одежде кататься на велосипеде, и интересовались, где приобрести платье: «Полина, какой женственный образ! А платье не мешает?», «Полиночка, поделитесь, пожалуйста, где такую красоту купили?».

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 25 Май 2018 в 5:59 PDT Выбор певицы действительно удачный: хлопковое платье-сарафан миди-длины за счёт своего кроя выглядит летящим и отнюдь не стесняет движения. Подол платья доходит до середины голени, зато плечи и руки остаются открытыми — так образ выглядит более гармоничным. Кипенно-белый цвет наряда придает лицу свежести, а лёгкий нюдовый макияж идеально подходит в тон нежно-розовым бутонам на платье.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 24 Май 2018 в 4:43 PDT Сочетать платье подобного фасона с джинсовой курткой и белыми кедами, как это сделала Полина Гагарина, — беспроигрышный вариант на случай активного отдыха. А если вдруг на вечер у тебя запланировано свидание — отдай предпочтение светлым босоножкам и дополни образ скромным клатчем или маленькой сумкой через плечо. Читай также: Анна Нетребко показала, как скрыть лишний вес одеждой летом.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 23 Май 2018 в 6:14 PDT