Нарядные костюмы для бала передали выпускникам

28 мая состоялся второй этап десятой Общегородской акции «Поможем подготовиться к школьному балу!». Столичным школьникам из малообеспеченных и многодетных семей передали наряды, обувь и аксессуары для выпускного вечера.

Выпускников школ пригласили в столичный Центр поддержки семьи и детства «Красносельский», где стилисты и дизайнеры помогли им выбрать идеальный наряд.

— Акция «Поможем подготовиться к школьному балу!» посвящена окончанию школы, она развивает столичную благотворительность, — сообщила первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольга Грачева . — Мы помогаем всем семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Выпускника или выпускницу нужно не просто красиво одеть, а подобрать наиболее подходящий наряд по фигуре, размерам, стилю и даже форме лица. Для нуждающихся подготовили огромное количество красивых платьев, пиджаков, туфель, украшений и многое другое.

— Здесь практически не бывает случаев, когда кто-то не получает одежду, — уверяет Ольга Грачева. — Акция несет огромное значение и добро. Мы прикладываем все усилия, чтобы ее участники были довольны и каждый из них нашел что-то для себя.

Ребята с большим энтузиазмом выбирали наряды, советовались с родственниками, а также с дизайнерами и стилистами, которые помогали им подобрать образ. Из Центра поддержки семьи и детства они уходили счастливые, в предвкушении грядущего выпускного вечера, на котором они блеснут эффектным нарядом.

— Также к нам приходят дети из малообеспеченных семей, которые занимаются творчеством — поют, играют на музыкальных инструментах, танцуют и так далее. Они хотят подобрать себе концертный наряд, и мы тоже им помогаем, — добавила первый заместитель руководителя департамента. — Мы не оставим без поддержки ни одну семью.

В этот раз в рамках акции праздничные наряды и аксессуары к выпускному вечеру получат около 500 выпускников. Из них около 40 человек — это дети-инвалиды.

Постоянным партнером акции выступает Технологический колледж № 24, преподаватели и студенты которого помогают преобразиться каждому выпускнику, исходя из их индивидуальных параметров и особенностей.

СПРАВКА

Акция проводится с 2009 года по инициативе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Первый этап в этом году состоялся в марте на Неделе моды. Сбор вещей продолжался в апреле-мае. Наряды, обувь и аксессуары на выпускной вечер за все время существования акции получили более 10 тысяч детей из малоимущих и многодетных семей.