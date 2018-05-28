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Нарядные костюмы для бала передали выпускникам
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Нарядные костюмы для бала передали выпускникам 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
28 мая состоялся второй этап десятой Общегородской акции «Поможем подготовиться к школьному балу!». Столичным школьникам из малообеспеченных и многодетных семей передали наряды, обувь и аксессуары для выпускного вечера.
Выпускников школ пригласили в столичный Центр поддержки семьи и детства «Красносельский», где стилисты и дизайнеры помогли им выбрать идеальный наряд.
— Акция «Поможем подготовиться к школьному балу!» посвящена окончанию школы, она развивает столичную благотворительность, — сообщила первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольга Грачева. — Мы помогаем всем семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Выпускника или выпускницу нужно не просто красиво одеть, а подобрать наиболее подходящий наряд по фигуре, размерам, стилю и даже форме лица. Для нуждающихся подготовили огромное количество красивых платьев, пиджаков, туфель, украшений и многое другое.
— Здесь практически не бывает случаев, когда кто-то не получает одежду, — уверяет Ольга Грачева. — Акция несет огромное значение и добро. Мы прикладываем все усилия, чтобы ее участники были довольны и каждый из них нашел что-то для себя.
Ребята с большим энтузиазмом выбирали наряды, советовались с родственниками, а также с дизайнерами и стилистами, которые помогали им подобрать образ. Из Центра поддержки семьи и детства они уходили счастливые, в предвкушении грядущего выпускного вечера, на котором они блеснут эффектным нарядом.
— Также к нам приходят дети из малообеспеченных семей, которые занимаются творчеством — поют, играют на музыкальных инструментах, танцуют и так далее. Они хотят подобрать себе концертный наряд, и мы тоже им помогаем, — добавила первый заместитель руководителя департамента. — Мы не оставим без поддержки ни одну семью.
В этот раз в рамках акции праздничные наряды и аксессуары к выпускному вечеру получат около 500 выпускников. Из них около 40 человек — это дети-инвалиды.
Постоянным партнером акции выступает Технологический колледж № 24, преподаватели и студенты которого помогают преобразиться каждому выпускнику, исходя из их индивидуальных параметров и особенностей.
СПРАВКА
Акция проводится с 2009 года по инициативе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Первый этап в этом году состоялся в марте на Неделе моды. Сбор вещей продолжался в апреле-мае. Наряды, обувь и аксессуары на выпускной вечер за все время существования акции получили более 10 тысяч детей из малоимущих и многодетных семей.
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