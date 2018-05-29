«Как в старые добрые»: Леди Гага продемонстрировала на публике очередной экстравагантный образ

Признаемся честно: порой мы скучаем по тем временам, когда вместо того, чтобы раздеваться, звезды, наоборот, одевались — как можно интереснее, оригинальнее и, в случае Леди Гага , эксцентричнее. На днях Леди Гага напомнила нам о старых добрых временах эпохи «мясных» платьев, появившись на публике в весьма экстравагантном образе.

Конечно, до самых эксцентричных нарядов Гаги ярко-красное платье, в котором певица отправилась поужинать с друзьями, не дотягивает — но всё же является интересной альтернативой ничем не примечательным casual-образам, в которых Леди Гага в последнее время выходит в свет.

попкорнnews