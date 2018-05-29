Ещё
«Как в старые добрые»: Леди Гага продемонстрировала на публике очередной экстравагантный образ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Как в старые добрые»: Леди Гага продемонстрировала на публике очередной экстравагантный образ 

Попкорн News 3 часа назад
Фото: Попкорн News
Признаемся честно: порой мы скучаем по тем временам, когда вместо того, чтобы раздеваться, звезды, наоборот, одевались — как можно интереснее, оригинальнее и, в случае Леди Гага, эксцентричнее. На днях Леди Гага напомнила нам о старых добрых временах эпохи «мясных» платьев, появившись на публике в весьма экстравагантном образе.
Конечно, до самых эксцентричных нарядов Гаги ярко-красное платье, в котором певица отправилась поужинать с друзьями, не дотягивает — но всё же является интересной альтернативой ничем не примечательным casual-образам, в которых Леди Гага в последнее время выходит в свет.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Три ярких образа за день: Энн Хэтэуэй продолжает промо-тур «8 подруг Оушена» 12-летняя дочь Кэти Холмс и Тома Круза вышла на красную дорожку в платье за 1200 долларов Ребел Уилсон снялась для обложки Vogue и была вынуждена оправдываться перед фанатами
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть70
20 самых романтичных татуировок для пар4
Нюша «выдавила» грудь платьем
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад26
Звёзды, которые убили свою красоту пластикой
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:44
Факты о женщинах, которые они сами не знают
Психология Здоровье
01:51
Модель похвасталась костлявыми ягодицами
Красота
00:47
Нагиев показал сексуальный торс и сердечко на шее
Звёзды Шоу-бизнес
05:28
Загадки, на которые большинство не ответит
Психология
08:41
Звёзды, которые убили свою красоту пластикой
Звёзды
07:07
Переживете ли вы зомби-апокалипсис: тест
Психология
03:56
Головоломки, которые откроют правду о вас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение