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С шортами-бермудами, мини-юбкой или в цветочек: выбираем модный костюм на лето
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С шортами-бермудами, мини-юбкой или в цветочек: выбираем модный костюм на лето 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Если костюмы у тебя ассоциируются только с серыми буднями в офисе, то ты сильно ошибаешься. Тебе нужно поскорее развеять этот миф и включить крутой и стильный костюм в свой гардероб.
На черные или темно-синие однотонные модели лучше не обращать внимания. Почему? Это слишком уныло, к тому же они совершенно не подходят для красочного лета. А вот на броские цвета и принты однозначно стоит сделать акцент. Можешь смело надевать блейзер и брюки с цветочным принтом и не выглядеть при этом слишком ярко. Для этого под костюм надень белую майку и дополни образ туфлями-лодочками нюдового оттенка. Не забудь также про естественный мейк!
Костюм — это не только одежда для офиса, ты можешь надеть его на вечеринку или торжественное событие. В повседневной жизни брюки заменят джинсы, блейзер — привычный кардиган. В совокупности эта пара обновит твой гардероб и освежит привычные образы. Если цвет модели приглушенный, то можешь разбавить аутфит яркими контрастными туфлями и аксессуарами.
Помимо привычных брючных моделей в масс-маркетах можно встретить комплект из пиджака и шорт или юбок. Это, кстати, крутой и стильный вариант на лето. Некоторые костюмы сделаны изо льна, а значит, как нельзя лучше подходят для жары, так как натуральные ткани помогут тебе лучше перенести высокую температуру.
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Текст: Мария Махова
Фото: архивы пресс-служб
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