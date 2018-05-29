Джинсовый total look: как правильно носить деним

Пока фэшн индустрия вдохновляется эпохой 90-х, к нам снова возвращается мода на деним и, как следствие, джинсовый total look. Модели на подиумах, звезды стрит стайла, трендсеттеры и современные знаменитости с удовольствием возвращают стиль прошедшего столетия и все чаще появляются в джинсовых образах. Джинсовый total look: как правильно носить денимЧтобы выглядеть также стильно в джинсе, как ваши кумиры, стоит узнать, как правильно сочетать между собой вещи из денима. Если вы новичок в создании джинсового тотал лука, можно

немного схитрить и начать с денима, который будет сильно отличаться по цвету. Ведь

черные или белые джинсы не перестают быть джинсами из-за того, что их перекрасили в другой цвет? Поэтому для ознакомления и первых неуверенных проб пера, можно использовать такие модели в сочетании с другой

джинсовой одеждой.

Брюки ISABEL MARANT ETOILE Блузка SACAI Ботильоны VETEMENTS Когда этап с радикально отличающимися по цвету джинсовыми

вещами пройден на отлично, стоит переходить на следующий уровень. Классический

деним в нашем сознании должен быть синего цвета и его различных оттенков. Создавая

джинсовые образы стоит помнить, что идеальный аутфит получится, если сочетать

темные и светлые оттенки голубого.

Юбка ADAM LIPPES Топ FLEUR DU MAL Босоножки ALEXANDER WANG Следующий способ создания джинсового тотал-лука — умение сочетать

деним разных фактур. Этот вариант самый сложный и к нему стоит приступать, если

вы удачно пройдете все предыдущие ступени. Удачно на контрасте будут смотреться

неряшливо обрезанные шорты и джинсовые куртки с гладкими рубашками и платьями. Платье CALVIN KLEIN JEANS Куртка ALEXANDER WANG Ботинки BALENCIAGA Чего все же придется остерегаться в джинсовых луках?

Настоятельно просим забыть про джинсовые аксессуары, джинсовую обувь и джинсовые головные уборы. Иначе, будете выглядеть как Бритни Спирс и Джастин

Тимберлейк во времена их бурной молодости.

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