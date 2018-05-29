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Джинсовый total look: как правильно носить деним
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Джинсовый total look: как правильно носить деним 

Fraufluger.ru 2 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
Пока фэшн индустрия вдохновляется эпохой 90-х, к нам снова возвращается мода на деним и, как следствие, джинсовый total look. Модели на подиумах, звезды стрит стайла, трендсеттеры и современные знаменитости с удовольствием возвращают стиль прошедшего столетия и все чаще появляются в джинсовых образах. Джинсовый total look: как правильно носить денимЧтобы выглядеть также стильно в джинсе, как ваши кумиры, стоит узнать, как правильно сочетать между собой вещи из денима. Если вы новичок в создании джинсового тотал лука, можно
немного схитрить и начать с денима, который будет сильно отличаться по цвету. Ведь
черные или белые джинсы не перестают быть джинсами из-за того, что их  перекрасили в другой цвет? Поэтому для ознакомления и  первых неуверенных проб пера, можно использовать такие модели в сочетании с другой
джинсовой одеждой.
Брюки ISABEL MARANT ETOILE Блузка SACAI Ботильоны VETEMENTS Когда этап с радикально отличающимися по цвету джинсовыми
вещами пройден на отлично, стоит переходить на следующий уровень. Классический
деним в нашем сознании должен быть синего цвета и его различных оттенков. Создавая
джинсовые образы стоит помнить, что идеальный аутфит получится, если сочетать
темные и светлые оттенки голубого.
Юбка ADAM LIPPES Топ FLEUR DU MAL Босоножки ALEXANDER WANG Следующий способ создания джинсового тотал-лука — умение сочетать
деним разных фактур. Этот вариант самый сложный и к нему стоит приступать, если
вы удачно пройдете все предыдущие ступени. Удачно на контрасте будут смотреться
неряшливо обрезанные шорты и джинсовые куртки с гладкими рубашками и платьями. Платье CALVIN KLEIN JEANS Куртка ALEXANDER WANG Ботинки BALENCIAGA Чего все же придется остерегаться в джинсовых луках?
Настоятельно просим забыть про джинсовые аксессуары, джинсовую обувь и  джинсовые головные уборы. Иначе, будете выглядеть как Бритни Спирс и Джастин
Тимберлейк во времена их бурной молодости.
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