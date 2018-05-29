Опасное декольте: с Бони сползло платье

Подписчики посоветовали звезде выбирать вещи по размеру.

Ведущая решила продлить свою минуту славы, и показала своим фолловерам не публиковавшееся раньше фото в платье с фестиваля на Лазурном берегу. Напомним, в этом году она стала настоящей героиней западной светской хроники. «Две мои фотографии в этом году попали в категорию „Лучшие кадры Каннского кинофестиваля“, — делилась она радостью с фанатами.

Но кадр не с красной дорожки, а со скамейки в парке выглядел, мягко говоря, странно.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)

28 Май 2018 в 4:20 PDT Во-первых, подписчики сразу заметили, что лиф платья Боне велик, хотя и бюст у нее довольно пышный. Если бы звезда стояла, платье бы просто сползло с нее, несмотря на жесткую корсетную конструкцию. „Грудь отдельно, платье — ниже“, — стали недоумевать фанаты.

Во-вторых, именно эта самая конструкция Викторию очень полнит. Создается стойкое ощущение, что она „наела“ животик. А некоторые поклонники, глядя на этот снимок, даже предположили, что Виктория беременна.

Ну, а у эстетов возник еще один вопрос: зачем было „развешивать“ пышную юбку по скамье так, что наряд стал напоминать занавеску? Зато за макияж и прическу Боня традиционно получила огромную порцию комплиментов.

Кстати, это был далеко не единственный раз, когда грудь звездной красавицы норовила сбежать из платья. том же фестивале в один из дней Боня примерила платье „как у Джоли“. В целом выглядела она просто шикарно. Но на парочке фото было отчетливо видно, что бюст ведущей вот-вот выпадет из декольте.

Впрочем, как бы то ни было, одного отрицать нельзя: образы Бони очень нравятся мужчинам. Причем, не простым, а таким, о которых мечтает каждая девушка. Напомним, от союза с ирландским миллионером Смерфитом у Бони есть дочка Анджелина. Пара распалась, но сохранила дружеские отношения и продолжает вместе воспитывать общего ребенка. А новый избранник Виктории, Пьер Андюран — французский миллиардер и успешный нефтяной трейдер.

Больше фото — по стрелке

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