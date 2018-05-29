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Цвет одежды может рассказать о вашем весе
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Цвет одежды может рассказать о вашем весе 

Карельские вести 9 часов назад
Фото: Карельские вести
Полные женщины одеваются в черные платья и разноцветные юбки.
Результаты исследования ученых из Международного университета Святого Луки (Токио, Япония) и Школы медицины Университета Глазго (Великобритания) представленына проходящем в Вене Европейском конгрессе по ожирению, сообщает «КВ».
Предыдущие исследования показали, что цвет одежды, который вы выбираете при покупке, может многое рассказать о вашей личности, настроении, о том, каким вы хотите предстать в глазах других людей, и так далее. Исследователи решили проверить, как связан цвет одежды с восприятием собственного веса.
Для этого с октября по декабрь 2017 года они собирали данные о весе, росте, размере одежды и ее цвете, которые добровольно были предоставлены покупателями на сайте международного интернет-магазина. Была собрана информация более чем о 34 тысячах человек из 119 стран мира. Среди онлайн-покупателей преобладали женщины (более 27 тысяч), люди молодого и среднего возраста и жители развитых стран. Половина брюк, почти четверть платьев и 15% юбок были куплены людьми с лишним весом или ожирением (их индекс массы тела превышал 25).
Статистический анализ собранных данных показал, что люди, как правило, адекватно оценивают свои габариты, выбирая одежду больших размеров. Кроме того, между их предпочтениями в цветовой гамме и индексом массы тела есть явная связь. Полные женщины чаще выбирают платья черного, темно-синего или других темных оттенков, а также любят платья с цветочным или растительным орнаментом. При этом они отдают предпочтение разноцветным юбкам, а также тем, что украшены узором в крапинку или в горошек. Что касается мужчин с высоким индексом массы тела, они предпочитают покупать черные или белые брюки.
Авторы исследования советуют тем, кто успешно похудел, начать покупать одежду не только меньшего размера, но и других цветов, нежели прежде. Такой ход, по мнению ученых, может психологически помочь не начать снова набирать килограммы.
По материалам: ptzgovorit.ru
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