Как самарскому выпускнику выбрать наряд для торжественного вечера

Что в тренде?

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что к выпускному надо готовиться заранее. Но если представители сильного пола наименее подвержены мукам выбора наряда, то любая девушка мечтает затмить всех на последнем школьном вечере. Правда, когда дело доходит до примерки, могут возникнуть определенные сложности: это платье не подходит, другое — слишком дорогое, третье неуместно. Дабы облегчить юным леди страдания и сузить круг выбора, с вопросом, что нынче в тренде и подойдет для выпускного, мы обратились к экспертам.

"Часто, когда девушки собираются на выпускной, они стремятся выглядеть старше, сексуальнее, однако это главный антитренд этого года, — рассказывает руководитель самарской Студии стиля и имиджа «Стилистика» Ольга Симонова , — Так же, как и стиль «а-ля принцесса». Он уже давно не актуален".

По словам стилиста, среди самых популярных платьев моделей этого года — платья «по фигуре», но достаточно прямые, а также модели, которые основаны на вогнутых линиях, типа «барон» или «колокол». «Это не короткая длина, а миди, — говорит Ольга. — Именно такое платье будет смотреться и празднично, и современно. Его можно будет надевать и на другие мероприятия».

Кстати, несмотря на то, что платье — это традиционный наряд на выпускной, в этом году популярна тема комплекта. То есть нарядиться можно даже в брючный костюм или в топ с юбкой. Такие вещи можно будет потом носить отдельно и в повседневной жизни. Что касается парней, здесь эксперт советует обратить внимание на зауженные брюки и приталенные пиджаки.

На любой вкус и кошелек

На ассортимент в самарских магазинах сегодня грех жаловаться, торговые центры кишат новыми коллекциями. Подготовились в том числе и самарские бренды. «Но здесь нужно отталкиваться от бюджета, — продолжает Ольга Симонова. — Всегда есть девушки, которые действуют по принципу „все для этого дня“, а также те, для кого качество наряда может быть немного важнее ценового фактора. Им я бы посоветовала обратиться к таким торговым маркам, как Waggon и Gizia. Оба отдела есть в „Меге“, в первом можно встретить платья от 4 тыс. рублей, во втором — от 6-7 тысяч. Бренды отличаются качественными материалами, дополнительные элементы — кружева, пайетки, блестки — тоже долговечны».

Из элитных брендов Ольга отмечает и местных дизайнеров: «Маша Горячева каждый год готовит коллекции для выпускных, — говорит стилист. — Есть еще местная марка Iren Michel. У этих брендов и качество хорошее, и платья интересные». И тот, и другой магазин можно найти в «Авроре», цены будут начинаться уже от 6-7 тыс. и доходить до 20-30 тыс. рублей.

Имидж-эксперт также рекомендует обратить внимание на праздничные коллекции в Oggi, Mango и других отделах формата «масс-маркет». В Zarina можно встретить красивые и недорогие платья и раздельные модели. Пока еще действуют межсезонные распродажи, здесь можно найти праздничный наряд от 2-3 тыс. рублей. Для тех, кому не хочется тратить много денег на платье для вечера, это будет хорошим решением. Love republic предлагает наряды от 3-3,5 тыс. рублей — по словам стилиста, женственные, современные, асимметричные, разнофактурные. «Здесь есть образы с намеком на сексуальность, но в то же время сдержанные, в современной трактовке, — комментирует Ольга. — В Miss Buffi также получится обзавестись праздничным одеянием примерно от 3 тыс. рублей. Но это нижняя граница, в зависимости от предпочтений девушки цена может быть и выше».

Парни в зависимости от бюджета также могут обратиться к разным брендам. Модный костюм, а также сорочку с цветным принтом можно купить в Mango Man и Zara Man. По мнению Ольги, здесь всегда есть актуальные модели, стоимость костюма составит примерно 10-12 тыс. рублей. Если же для вас качество важнее стоимости, то можно заглянуть в Massimo Dutti, а также в Windsor knot и Pierre Cardin. Здесь придется потратить уже тысяч 20-30. «В Henderson костюм для выпускного можно найти примерно за 15 тысяч. Притом костюмы этой марки хорошо садятся на парней разной комплекции и роста», — делится опытом эксперт.

Экономим с умом

Тем, кто хочет покорить публику уникальным нарядом, лучше сшить платье на заказ. Тем более что время еще есть, опытные дизайнеры-швеи могут сшить наряд всего за пару дней. Главное, чтобы вы были уверены в фасоне. Но сильно затягивать не стоит: мастера уже вовсю выполняют заказы на конец июня.

Наш эксперт советует выпускницам обратить внимание на услуги ателье Татьяны Денисовой или Олеси Строгановой. В среднем у хорошего мастера пошив может обойтись в 5-10 тыс. рублей, но здесь надо делать скидку на фасон и материал. Те же, кто любит нестандартные образы, могут пойти нетрадиционным путем. К примеру, поискать образы в «секонд-хэндах» и попробовать адаптировать их под современную моду. Вряд ли там можно найти идеальное решение, но элементы винтажа, красиво перешитые или качественно скомбинированные, сделают образ неповторимым — такого платья точно не будет ни у кого.

В качестве альтернативного варианта в целях экономии можно взять платье напрокат, благо сегодня в Самаре есть много фирм, которые предлагают наряды в аренду для фотосессий или мероприятий. К примеру, в прокате «Блеск» платье в аренду на мероприятие можно взять за 3 тыс. рублей. Согласитесь, отличный вариант, имея небольшой бюджет, сделать свое появление очень эффектным. Правда, платье при этом придется серьезно поберечь.

Если же вам не хочется трястись над нарядом в страхе поставить пятно, то можно купить подержанное платье. Для этого достаточно «прошерстить» сайты объявлений: многие покупают праздничный наряд на один вечер, а потом продают его за ненадобностью. Правда, здесь нужно быть осторожным, можно наткнуться на обманщиков. Не стоит вносить предоплату и, тем более, давать продавцу информацию о банковской карте. Впрочем, даже если вы расплачиваетесь «наличкой», лучше взять с продавца расписку: в этом случае при выявлении брака будет проще доказать, когда и с кем конкретно была заключена сделка.

В целях экономии можно взять платье напрокат, благо сегодня в Самаре есть много фирм, которые предлагают наряды в аренду для фотосессий или мероприятий.

Алексей Богомолов , председатель правления общественной организации по защите прав потребителей «Русконтроль»:

— Покупку одежды «с рук» по сути потребитель совершает на свой страх и риск. Потому что доказательная база при такой покупке очень маленькая. А если вы купили платье в магазине и обнаружили дефект, то всегда можете провести независимую экспертизу, которая установит причину того или иного дефекта. Если это брак, значит, производитель обязан вернуть вам деньги или поменять платье.

Ольга Симонова, руководитель самарской Студии стиля и имиджа «Стилистика»:

— Молодому человеку можно выбрать не костюм, а костюмный ансамбль, то есть пиджак и брюки, сочетающиеся между собой, но не идентичные. Например, пиджак синий, а брюки голубые. Или сочетание синий и серый и др. Это очень современное решение, и в дальнейшем такие вещи можно будет носить и на другие мероприятия.